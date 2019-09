Der Personal Trainer Sebastian Peinemann verzichtet in seinem Studio in Borgfeld bewusst auf den Massenbetrieb und richtet sich nach den Bedürfnissen seiner Kunden. (Klaus Göckeritz)

Wobei Fitness das Geschäftsmodell des 21-Jährigen nur unzureichend beschreibt: Es geht nicht allein um Bewegung und Muskelaufbau, sondern um das Gesamtpaket. Das Konzept des Personal Trainers enthält Sport,

Ernährung und Psychologie.

„Ich biete eine individuelle Betreuung für alle, vom Jugendlichen bis zu Senioren“, sagt der Borgfelder. Den dafür richtigen Rahmen hat er mit dem Studio geschaffen. Zentral gelegen ist es für die Bewohner aus Alt-Borgfeld und den Neubaugebieten. Ebenso gut zu

erreichen ist es aber auch für Interessenten aus den benachbarten Stadtteilen. Zudem passen die rund 30 Quadratmeter zum Konzept, denn einen Massenbetrieb soll es nicht geben. Der lizenzierte Trainer geht auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse ein.

Einzeln oder in Gruppen

Am Anfang steht ein ausführliches Interview zur Sachstandsermittlung. Darauf aufbauend erarbeitet Peinemann ein individuelles Programm. „Das Training kann in kleinen und größeren Schritten aufgebaut werden. Man kann einfach vorbeischauen“, sagt der Existenzgründer. Möglich ist eine Einzelbetreuung oder ein Training in Kleingruppen. „Ganz so, wie es der Kunde wünscht und wie es passt“, sagt Peinemann. Eine Mitgliedschaft gebe es nicht.

Er ist nicht nur in Fitnessfragen der richtige Ansprechpartner. Als ganzheitlicher Ernährungsberater absolviert Peinemann derzeit ein Fernstudium im Life-Coaching, womit sich der Kreis aus Sport,

Psychologie und Ernährung letztlich schließt. Peinemann bringt trotz seines jungen Alters viele Erfahrungen mit. Nach dem Abitur reiste er um die Welt, bevor er ein Studium in International Business begann. Daran schloss sich eine Ausbildung zum Fitnesstrainer an.

Zu seiner Kundschaft zählt der junge Borgfelder auch einen Fußballprofi vom SV Werder Bremen. Peinemann will sein Angebot ausbauen. In seinem neuen Studio soll es Seminare mit wechselnden Gastrednern geben, außerdem möchte er YouTube-Videos mit Trainingstipps drehen. Vor allem aber wird in entspannter Atmosphäre gearbeitet – stets in Absprache und mit Rückmeldung für den Kunden. „Jede Einheit wird auf die Bedürfnisse abgestimmt“, erläutert Peinemann. 60-minütige Übungsstunden sind von 6 bis 22.30 Uhr möglich. Im Angebot sind Einzel-, 8er-, 12er- und 16er- Karten. Zur Einführung gibt es aktuell ein Kennenlerntraining. Die Stunde, inklusive Vor- und Nachbereitung, kostet 50 Euro. Angesprochen sind alle Altersgruppen, speziell jedoch

ältere Jahrgänge.

Das Personal Training Studio von

Sebastian Peinemann befindet sich in

der Borgfelder Landstraße 26 und ist unter Telefon 0176/47 31 37 71 und per Mail an Personaltraining@sebastianpeinemann.com erreichbar.