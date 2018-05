„Was Frau so braucht“, ist das Motto des Heidberger Flohmarkts. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Im Vorjahr flossen rund 500 Euro in die Arbeit des Ortsjugendrings und unterstützt wurde auch die Jugendabteilung des Schützenvereins. Einen ähnlichen Erfolg wünschen sich die Initiatorinnen Gunda Gefken, Andrea Vogelsang und Anke Bannert von der neuerlichen und somit zweiten Auflage am Sonnabend, 26. Mai.

Auch an Getränke ist beim Flohmarkt gedacht, demonstrieren Gunda Gefken, Anke Bannert und Andrea Vogelsang (von links). (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

„Modisches aus dem Kleiderschrank, was nicht mehr passt. Fehlkäufe, die nutzlos herumliegen. Schönes und Kurioses aus Omas Nachlass, dem Keller oder vom Boden, es ist bestimmt das eine oder andere interessante Teil dabei, das noch eine Käuferin finden will“, schildert Andrea Vogelsang. Die Stände im Heifa-Schützenheim waren früh ausgebucht, und auch auf dem Schützenplatz sind aktuell mehr als 60 Meter vergeben. Zu einem gelungenen Flohmarkt wollen auch in diesem Jahr die Schützendamen um Anke Bannert mit einem reichhaltigen Angebot von Kaffee, Kuchen und Bockwurst beitragen. An die 20 selbst gebackene Torten und heiße Würstchen warten auf die Kundschaft - und auch an ein Rahmenprogramm ist gedacht. Eine Hüpfburg für Kinder soll zu einem abwechslungsreichen Tag auf dem Gelände des Schützenvereins gehören.

Gunda Gefken, Andrea Vogelsang und Anke Bannert (von links) werben für den Flohmarkt. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Die Genossenschaft Lili-Live ist ein Zusammenschluss von Einzelhändlern, Vereinen, Selbstständigen und Privatpersonen, die sich für den Standort Lilienthal einsetzt. „Wir begrüßen jede Aktion, die unserer Gemeinde zugute kommt, und freuen uns über die außerordentlich große Resonanz auf den Flohmarkt“, betont Sprecherin Gunda Gefken. Dabei ist die Kooperation zwischen der Genossenschaft und den Schützen naheliegend. Andrea Vogelsang hat den Kontakt zwischen Lili-Live und den Schützen hergestellt, weil sie sowohl im Vorstand der Genossenschaft tätig als auch Mitglied im Heifa-Schützenverein ist. Dazu betätigt sich Andrea Vogelsang regelmäßig im sozialen Bereich. „Solche Themen liegen mir am Herzen und die große Resonanz ist gleichzeitig eine Bestätigung für unsere Arbeit“, so die Initiatorin. Der Erlös aus den Standmieten geht an den Lilienthaler Ortsjugendring, der Erlös aus dem Verkauf von Kaffee, Kuchen und Würstchen wird an die Jugendarbeit des Schützenvereins gespendet. Anke Bannert: „Aufgrund der großen Resonanz im letzten Jahr waren wir sofort wieder dabei. Damit öffnet sich der Schützenverein einer breiten Masse und trägt zum „ehrenamtlichen Gedanken“ bei, da die Erlöse gespendet werden. Somit steht der Verein auch für den „Guten Zweck“ und den Zusammenhalt in Falkenberg. Das ist uns wichtig.“ Es werden aber nicht nur Frauen erwartet, „auch Männer sind als Käufer herzlich willkommen“, so Gunda Gefken.

Der Frauenflohmarkt „Was Frau so braucht“, steigt am Sonnabend, 26. Mai, auf dem Gelände des Schützenvereins Heidberg-Falkenberg an der Heidberger Straße. Die Stände sind von 10 bis 16 Uhr geöffnet.