Warme Getränke sind mit diesen Flaschen kein Problem. (Andreas Schack)

Die Wünsche der Jüngsten werden im großen Spielwarengeschäft, Hauptstraße 92, erfüllt. Die Frage nach beliebten Trends beantwortet Haar gleich mit einer ganzen Reihe von Vorschlägen. „Für junge Kinder, die gern Geschichten hören, aber mit CD und Co. noch nicht sicher umgehen können, empfehlen wir die Toniebox“, sagt die Kauffrau. „Bei diesem Audiosystem stellen die Kinder einfach eine Spielfigur, den Tonie, auf eine Lautsprecherbox, um ihr Hörspielabenteuer zu genießen“, erläutert sie. Diese Figur kann je nach Geschichte wie der Held aussehen, also wie Benjamin Blümchen oder Biene Maja. Für

ältere Kids ist Haar zufolge die ähnliche Tigerbox interessant. Zum Kuscheln hingegen laden die großäugigen Glubschies ein, die Kunden aus jeder Ecke des Spielwarengeschäfts liebevoll anhimmeln. Zum vielfältigen Sortiment gehören auch die Klassiker von Lego bis Playmobil und Spielzeug rund um bei Kindern beliebte TV-Serien und Filme – von Paw Patrol über Harry Potter bis zur Eiskönigin.

Lassen sich von tollem Spielzeug begeistern: (von links) Ina Cordes, Anke Haar, Christin Große und Ute Lübke-Timm. (Andreas Schack)

Erwachsene, die sich ihr inneres Kind und die Spielfreude bewahren konnten, finden sicher auch das eine oder andere Interessante für den Spieleabend mit Freunden.

Die meisten Männer und Frauen zieht es jedoch in das benachbarte Haus in der Hauptstraße 96. Dort bietet Haar in ihrem nur wenige Meter entfernten Geschäft Tisch + Küche diverse Dekorationsartikel, Accessoires, Geschirr, Stoffe und vieles mehr an, was das Heim verschönert.

Die Figur von Spielwaren Haar in Lilienthal bekommt heute Verstärkung vom echten Nikolaus. (Andreas Schack)

Schmuck für den Baum

„Besonders gefragt sind aktuell die Becher und Flaschen von FLSK. In hochwertiger Qualität, für Heißes und Kaltes erfüllen sie den Wunsch vieler unserer Kunden nach mehr Nachhaltigkeit. Die modischen Flaschen halten ihren Inhalt sehr lange auf der jeweiligen Temperatur“, erläutert Haar. Wer noch auf der Suche nach schönem Weihnachtsschmuck für den Tannenbaum ist, ob Kugel oder Anhänger in allen denkbaren Farben, findet bei Tisch + Küche eine Auswahl.

Modelleisenbahnfreunde aus ganz Norddeutschland zählen auf ihren Rat: (von links) Sven Bode, Hayo Wessels und Carsten Rattei. (Andreas Schack)

Im Untergeschoss machen passionierte Modellbahnfreunde aus ganz Norddeutschland beim Anblick der vielfältigen Auswahl an Modellen, Spuren, Marken und Zubehör regelmäßig große Augen. Modellbahn Haar gehört laut der Inhaberin zu den wenigen Fachgeschäften für Modelleisenbahnen in Deutschland, die solch ein breites Sortiment überhaupt vorhalten – inklusive einer Fachberatung durch die leidenschaftlichen Experten. Ideen für Präsente müssen ihre Kunden da nicht lange suchen. „Für jüngere und ältere Kinder sowie Einsteiger haben wir aktuell tolle Startpakete im Angebot“, sagt Haar.

Der Nikolaus kommt

Besondere Aktionen machen das Angebot der drei Fachabteilungen in der Vorweihnachtszeit rund. So hat sich für den heutigen Freitag,

6. Dezember, gegen 16 Uhr der

Nikolaus bei Spielzeug Haar angekündigt, um die Kinder mit kleinen Geschenken zu überraschen.

An den kommenden Adventssonnabenden haben die drei Lilienthaler Geschäfte jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonnabend,

14. Dezember, lädt das Team zudem zu einem gemütlichen Glühweinumtrunk und Würstchen vom Grill ein. Erlöse aus dieser Aktion sollen der Bürgerstiftung für die Kinderakademie zugute kommen.