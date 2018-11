Die BOT-Sponsoren freuen sich auf viele interessierte Schüler beim Berufsorientierungstag: (von links) Sozialdezernentin Heike Schumacher, die stellvertretende Schulleiterin Jutta Finken, Kerstin Kobbenbring und Maike Jaschok von der AOK Osterholz, Ines Buurmann von der Agentur für Arbeit, Nicole Hastedt vom OSTERHOLZER KREISBLATT, Bettina Franker von der Sparkasse Rotenburg Osterholz, Siegfried Deutsch von der Industrie- und Handelskammer sowie Renate Dibbern von der Kreishandwerkerschaft. (Ulrike Schumacher)

November, von 8 bis 13 Uhr können sich interessierte Schüler in der Hauptstelle der BBS umfassend informieren. Knapp 150 Ausbildungsbetriebe, Innungen, Institutionen, Hochschulen und Einzelpersonen aus der beruflichen Praxis werden dort Einblicke in Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten geben sowie spezifische Berufsfelder vorstellen. Auch in diesem Jahr wird der Berufsorientierungstag – kurz BOT – wieder durch einen Informationsabend für Eltern ergänzt. Dieser findet am Tag zuvor statt: am 22. November von 19 bis 21 Uhr (siehe nebenstehenden Beitrag). In diesem Rahmen wird ein Auszubildender einen Vortrag halten. Er berichtet darüber, wie er über den BOT seine aktuelle Lehrstelle gefunden hat.

Heute schon an morgen denken. Das mag in den Ohren junger Leute wie ein abgedroschener Spruch klingen. Tatsächlich aber kann es sich für die künftigen Schulabgänger lohnen, heute sogar schon an übermorgen zu denken. „Wir wollen den Schülern vermitteln, dass es wichtig ist, sich bereits jetzt einen Überblick zu verschaffen, wie ihre Ausbildung 2019 aussehen kann“, sagt Finken.

Beim Berufsorientierungstag an den Berufsbildenden Schulen in Osterholz-Scharmbeck informieren lokale Unternehmen und Institutionen über ihr Ausbildungsangebot. (Sebastian Krüger)

Sie ist nicht nur stellvertretende BBS-Schulleiterin, sondern auch die Abteilungsleiterin der Produktionsschule. Den BOT organisiert sie nun zum fünften Mal gemeinsam mit ihrer Kollegin, der kaufmännischen Verwaltungsleiterin Kerstin Binder. „Es ist eine Veranstaltung für alle interessierten Schüler des Landkreises“, erläutert Binder. Es sei sehr wichtig, sich rechtzeitig über die berufliche Zukunft zu informieren.

Kleine und große Betriebe

„Es ist für jeden etwas dabei“, sagt Binder. Das Programm ist vielfältig. Es besteht aus Vorträgen, Infoständen und Führungen. Ein Flyer, der öffentlich ausliegt, listet durch farbig gestaltete Überschriften alle Teilnehmer auf. Sie kommen aus den Bereichen „Landwirtschaft, Ernährung, Gastronomie“, „Gesundheit, Pflege und Sozialpädagogik“, „Studium“, „Technik“ sowie „Wirtschaft und Verwaltung“. Einen Schwerpunkt bildet die „Schul- und Berufswegplanung“. „Hier wird umfassend über professionelle Bewerbungsunterlagen und über den erfolgreichen Verlauf von Vorstellungsgesprächen informiert“, sagt Finken, die sich über neue Teilnehmer unter den Ausstellern freut. So sind neben der Seeschifffahrtsschule und der Molkerei Elsdorf auch das Bremer Unternehmen Aircraft- Elektro/Elektronik-System, die BLG-Logistics-Group, das Logistikunternehmen Dachser und das örtliche Debeka-Servicebüro erstmals in den Räumen der BBS vertreten. Die Palette der Aussteller des diesjährigen BOT reicht damit von kleineren Betrieben bis hin zu Großunternehmen.

Interessierte können sich mithilfe des Flyers orientieren, der neben den beruflichen Schwerpunkten ebenfalls die Standnummern der Aussteller nennt. Außerdem werden 30- bis 60-minütige Führungen angeboten, um einen Überblick zu gewinnen. Neu ist beim Berufsorientierungstag, dass sich Schüler über die BOT-Homepage zu Führungen und Vorträgen zum Beispiel zum Thema „So bewirbst du dich online oder per Mail“ anmelden können. „Das geht allerdings nur, wenn die Jugendlichen vorher den Messe- Knigge gelesen haben“, sagt Finken. Darin finden sich Tipps zur angemessenen Kleidung und der Zeiteinteilung. „Jogginghose und Mütze passen nicht zum BOT.“ Außerdem haben die Schüler die Gelegenheit, über die BOT-Homepage eine Kurzbewerbung auszudrucken. „So kann jeder Schüler sich sofort bewerben, um dem Betrieb später die vollständigen Bewerbungsunterlagen zuzusenden“, erläutern die Organisatoren. Auf die BOT-Homepage gelangt man über die Internetseite der BBS (www.bbs-ohz.de) und über einen QR-Code auf dem Flyer.

Für den Besuch des Berufsorientierungstags erhalten die Schüler einen Laufzettel, der sie auffordert, mit mindestens drei Ausstellern ein Kurzgespräch zu führen, an mindestens einer Führung sowie einer Bewerbungsaktion oder einem Vortrag teilzunehmen. Hinzu kommen Quizfragen. Die Organisatorinnen rechnen am Freitag, 23. November, mit einem regen Zulauf.

Aufmerksam machen

Dass ein solcher Berufsorientierungstag immer mehr an Bedeutung gewinnt, freut Siegfried Deutsch, Leiter der Verdener Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer. Einerseits für die Schüler, die auf einen Blick einen umfassenden Eindruck von beruflichen Möglichkeiten erhalten, andererseits aber auch für die Betriebe. „Wenn man nicht dabei ist“, sagt Deutsch, „ist man auch nicht im Fokus“. So machen die Betriebe verstärkt auf sich aufmerksam.

Das unterstreicht auch Maike

Jaschok von der AOK. „Viele wissen gar nicht, dass es den Ausbildungsberuf SoFa gibt.“ Dahinter verbirgt sich der Beruf der Sozialversicherungsfachangestellten, den es in verschiedenen Fachrichtungen gibt.

Auch die Jugendberufsagentur ist beim BOT vertreten, sagt Heike Schumacher, Sozialdezernentin des Landkreises. Sie erläutert, dass an der BBS eine Anlaufstelle für diese Agentur geschaffen werden soll. „Während des Berufsorientierungstags haben die Jugendlichen die Gelegenheit, ihre Vorstellungen mit einzubringen, wie diese Anlaufstelle aussehen könnte.“