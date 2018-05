Heute handelt es sich bei einem Schützenverein um einen hochqualifizierten Sportverein mit verschiedenen Sparten, macht Uwe Remmers deutlich. Remmers war von 1990 bis 2002 Vorsitzender des Schützenverein Adolphsdorf und hatte dessen Chronik geschrieben.

„Das Schützenfest wurde sehr intensiv mit Tanz und Gesang gefeiert, sodass der ganze Saal gewackelt hat“, berichtet Claus-Hinrich Helmken. Er schreibt auch heute ausschließlich in Sütterlin und ist vor 65 Jahren dem Verein beigetreten. Den ersten Schützenkönig des noch jungen Vereins schossen sie nach der Vereinsgründung 1950 mit einem Luftgewehr in einer Scheune aus, steuert Gründungsmitglied Johann Blanken zu den Erinnerungen bei. Denn Waffenbesitz war in der Nachkriegszeit nicht ganz unproblematisch. Ein Vereinsbeitritt wurde damals ziemlich formlos besiegelt. So manche Bratwurstpappe oder mancher Bierdeckel dokumentierte die neue Vereinszugehörigkeit. „Die hatten aber Bestand“, erinnert sich Ehrenmitglied Uwe Remmers. Und mit Geburt erhielt schon so mancher Adolphsdorfer seine Mitgliedschaft im Schützenverein.

Bis 1975 gehörten nur Männer den Adolphsdorfer Schützen an. Gegen leichte bis heftige Widerstände wurden Damen 25 Jahre nach Vereinsgründung aufgenommen und die Damenabteilung gegründet. Man befürchtete, so die Gründungsmitglieder Christoph Meyer und Johann Blanken, dass das Melken der Kühe durch die Mitgliedschaft der Frauen zu kurz käme. Seit 1975 gibt es nun eine Damenkönigin in den Reihen der Adolphsdorfer Schützen. „Nach allen Widerständen ist das Schützenleben heute ohne Damen nicht denkbar“, betont Uwe Remmers.Uwe Helmke erinnert sich noch gut daran, dass der Schützenverein ohne reine Sportstätte startete. Der Raum, in dem geschossen wurde, war unbeheizt und diente auch als Lagerraum. Eine elektronische Anzeige der Treffer gab es nicht, die „Anzeiger“ wiesen mit einer Kelle auf die Anzahl der Treffer hin. Und die in die Scheiben geschossenen Löcher, so der 93-jährige Claus-Hinrich Helmke, wurden einfach wieder zugeklebt. Heutzutage geht es im Wettbewerb um Zehntel oder Hundertstel, denn auch der Schießsport passte sich der Entwicklung an. 1990 weihten die Schützen ihr Schützenhaus, das in viel Eigenarbeit entstanden ist, ein und betrieben es in Eigenregie. Der zweite Bauabschnitt folgte 1996. Früh ergriff der Verein Maßnahmen, um für die Jugend attraktiv zu sein. Die Mitglieder riefen die Bogensportsparte ins Leben, die sich zu einer starken Säule des Schützenvereins Adolphsdorf entwickelte. Aus dem Schützenfestbetrieb entwickelte sich auf diese Weise ein Sportschützenbetrieb mit wöchentlichen Übungsabenden und der Beteiligung an überregionalen Wettbewerben.

Laut Statistik des Kreissportbundes steht der Schützensport heutzutage an Mitgliederzahlen gemessen an dritter Stelle im Landkreis, sagt Joachim Kück. Tradition, Sport und Gemeinschaft sind die drei Säulen, auf denen das Adolphsdorfer Schützenwesen basiert. Mit neun Mitgliedern 1950 ins Leben gerufen hat der Adolphsdorfer Schützenverein heute eine stolze Anzahl von 215 Mitgliedern.