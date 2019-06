Die Borgfelder Heerstraße wird am Wochenende zur Festmeile mit allerlei Attraktionen wie Water Walking (r.). (Klaus Göckeritz, Klaus Göckertz)

und 16. Juni, – ein buntes Programm auf die Beine. „Die Besucher können sich auf viele attraktive Angebote freuen“, sagt Sprecherin Gabi Piontkowski im Vorfeld der neunten Auflage des Sommerfests. Gefeiert wird auf der für den Verkehr gesperrten Borgfelder Heerstraße. Veranstalter ist der Bürgerverein. Rund 45 Schausteller, Gewerbetreibende sowie diverse Gruppen, Vereine und Bands haben ihr Kommen zugesagt.

Zudem verwandelt sich die Straße an beiden Tagen in eine musikalische Meile. Zehn Bands, Musiker und die Tanzschule Picasso werden auf der WESER-KURIER- Bühne auftreten. Gute Unterhaltung mit viel Programm gehören zum Borgfelder Sommerfest dazu. Außerdem wird für reichlich Essen und Trinken gesorgt: Neben Bratwurst, Fisch, Crêpes und Bier sind einige Stände erstmalig dabei. Die Jugendlichen des Freizi backen Pizza und Mitglieder der Lions schenken Wein aus. Ferner steht eine Popcornmanufaktur auf der Liste und es gibt Erbsensuppe, türkische Spezialitäten, Puffer sowie Waffeln. Mitglieder des Bürgervereins servieren Kaffee und Kuchen, dazu gibt es wieder Eis aus dem Blockland.

Ein weiterer Anziehungspunkt ist der große Familienflohmarkt am Sonntagvormittag. Viele in der Borgfelder Heerstraße ansässige Geschäfte beteiligen sich mit Aktionen und offenen Türen von 11 bis 18 Uhr. Die Feuerwehr schickt einen Spritzenwagen und die Fußballer des SC Borgfeld bauen eine Torwand auf, an der sich die Besucher probieren können. Aus der Nachbargemeinde kommt der Golfclub Lilienthal zum Sommerfest.

Ein eigenes Programm richtet sich an die Kinder: Auf die jungen Besucher warten unter anderem eine Riesenrutsche und Bungee- springen. Angeboten werden zudem Dosenwerfen, Entenangeln sowie ein Kasperletheater. Neben dem beliebten Water Walking gibt es einen weiteren Hingucker: An der Ecke Moorkuhlenweg warten PS-starke Trikes auf ihre Mitfahrer. Der Erlös kommt wohltätigen Zwecken zugute. Die Besucher dürfen sich nicht zuletzt auf 400 attraktive Tombolapreise wie viele Konzertkarten für die Glocke, Sachpreise und Gutscheine freuen, erläutert Piontkowski.

Das Borgfelder Sommerfest findet am Samstag, 15. Juni, von 16 bis 24 Uhr,

und am Sonntag, 16. Juni, von 10 bis

18 Uhr statt. Zahlreiche Geschäfte locken am verkaufsoffenen Sonntag von 11 bis 18 Uhr nach Borgfeld. Parallel findet der große Familienflohmarkt statt. Der musikalische Frühschoppen beginnt bereits um 10 Uhr.