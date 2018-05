Mai in Bremen-Oberneuland hat auch bei seiner 13. Ausgabe einiges zu bieten.

Es haben sich bereits diverse international erfolgreiche Reiter angekündigt. Die Team-Olympiasiegerin und Weltmeisterin in der Vielseitigkeit, ­Sandra ­Auffahrth, will erstmals ihre Springpferde auf der Anlage der Familie ­Forkert satteln.

Die 31-Jährige aus Gander­kesee, hochdekoriert mit Edelmetall bei den Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften in der Vielseitigkeit, steigt nun auch in den großen Springsport ein. Am vergangenen Wochenende wurde sei bei ihrem Debüt beim Deutschen Springderby in Hamburg starke Dritte. Mitte April wurde sie zudem Deutsche Meisterin der Berufsspringreiter.

Um das nationale Springturnier in Bremen möglich zu machen, bündelt Familie Forkert einmal im Jahr alle Kräfte. Die komplette Nachbarschaft und der Verein RC Rosenbusch Oberneuland packen mit an, denn das Sportevent im Herzen des Stadtteils ist mittlerweile ein Klassiker. Die Nennungen steigen von Jahr zu Jahr, mehr als 1000 sind es dieses Mal. Reiter aus über zehn Nationen sind am Start.

So haben auch die ehemaligen Derbysieger Nisse Lüneburg, Christian Glienewinkel und Pato Muente ihr Kommen angekündigt. Auch Evi Bengtsson, Ehefrau des schwedischen Reiters Rolf-Göran Bengtsson, startet in Bremen und bringt ihre Stute Ulika mit. Mit ihr wurde sie 2015 Deutsche Meisterin.

Natürlich geht auch der Überraschungssieger des Vorjahrs, ­Lennert Hauschild, auf den Parcours. Er hat gerade seine Ausbildung auf dem Hof mit Erfolg absolviert und ist ebenso dabei wie die Hausherren Hergen und Marten Forkert.

Auf die Sportler wartet ein hochkarätiges Programm. Der Höhepunkt ist der Große Preis am Sonntag, ein S***-Springen, das mit 10 000 Euro dotiert ist. Doch auch der Sonnabend hat einiges zu bieten: Dem hochklassigen Mercedes-Benz-Championat, einem S**-Springen, folgt das Grand Central Speed Derby, ein rasanter Wettbewerb mit nicht ganz alltäglichen Sprüngen. So kommen zwei Wochen nach dem traditionellen Hamburger Springderby die Fans der Naturhindernisse in Bremen auf ihre Kosten. Ein Nachbau von Pulvermanns Grab oder die Holsteiner Wegesprünge – ein paar bekannte Hindernisse gibt es im Nachbau auf der Anlage der ­Forkerts, die selbst ausgemachte Derbyfans sind. „Das Grand Central Speed Derby ist ein rasantes und anspruchsvolles Springen, das gut angenommen wird und auch für die Zuschauer ein tolles Highlight ist“, erläutert Mitveranstalter Hergen Forkert.

Für die Zuschauer ist der Eintritt traditionell kostenlos. Im vergangenen Jahr kamen rund 4000 Besucher zum Turnierplatz. „Jeder soll die Chance bekommen, bei uns auf dem Turnier einen schönen Tag zu erleben“, sagt Jörn Forkert, 1. Vorsitzender des RC Rosenbusch Oberneuland.

Die Zuschauer können nicht nur Spitzenspringsport erleben, sondern auch durch einen vergrößerten Ausstellungsbereich bummeln oder Autos im Mercedes-Benz-Offroad-Park testen. Dazu gibt es Essen und Getränke im stilvollen Festzelt mit Blick auf den Turnierplatz. Dort zeigt auch der Springreiternachwuchs sein Können – in Prüfungen für junge Pferde und in Angeboten für Nachwuchsreiter. Die jüngsten Gäste können den Tag auch im Kinderland verbringen. Eine Hüpfburg, ein Schminkstand und ein großer Spielplatz warten auf die kleinen Gäste.

Der Reitclub Rosenbusch Oberneuland, Oberneulander Landstraße 85 b, wurde im Jahr 2005 gegründet und zählt mittlerweile mehr als 50 Mitglieder. Weitere Informationen rund um das Turnier gibt es im Internet unter www.rc-rosenbusch.de.