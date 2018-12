Besucher können für die Weihnachtssternaktion spenden. (Klaus Göckeritz)

So wartet am morgigen Sonnabend und am Sonntag ein großes Angebot auf die Besucher.

Für eine gemütliche Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt sorgen unter anderem die Grundschüler mit einer Vielzahl von selbst gestalteten Laternen. „Die Lichter werden am gesamten Wochenende für einen stimmungsvollen Rahmen sorgen“, sagt GUT- Vorsitzender Michael Frerks.

Ein Weihnachtsmann ist an beiden Tagen in Grasberg unterwegs. (Klaus Göckeritz)

In diesem Jahr gibt es einheitliche Öffnungszeiten: Der Markt ist an beiden Tagen von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Das Konzept ist ebenso gelungen wie bewährt. Im Ratssaal präsentieren sich die Kunsthandwerker mit sehenswerten Arbeiten, auf dem Parkplatz vor den Altenwohnungen steht eine bunte Reihe von Buden und Karussells. „Wir haben 23 Stände unter freiem Himmel, acht in einem Zelt und

30 Aussteller im Ratssaal“, sagt Gunnar Meierdierks vom GUT.

Grasberger Vereine und Institutionen beteiligen sich in bewährter Weise. Angekündigt haben sich unter anderem Schauspieler der Freilichtbühne Lilienthal. Die Akteure werden in farbenprächtigen Kostümen unterwegs sein und mit Handzetteln auf ihr Programm für das nächste Jahr aufmerksam machen.

Karin Behrens von der Kirchengemeinde sowie Michael Frerks (links) und Gunnar Meierdierks stellen ein umfassendes Programm für dieses Wochenende vor. (Klaus Göckeritz)

Im Mittelpunkt steht der Weihnachtsmann. Er ist an beiden Tagen von 15 bis 18 Uhr auf dem Markt unterwegs und hat sicherlich die eine oder andere Überraschung für Kinder dabei. Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich vom Rathaus in der Speckmannstraße bis zum Gemeindehaus der Kirche, der Übergang ist fließend. Beim Bummel in Richtung Kirche gelangt man fast unmerklich zum „Adventszauber“ der Kirchengemeinde. Auf die Besucher wartet dort ein stimmungsvolles Ambiente mit Feuerstellen, Essen, Trinken und Gelegenheit zum Austausch, sagt Grasbergs Diakonin Kerstin Tönjes. Klönen könne man im Gemeindesaal, wo viele Helferinnen ein Kuchen- und Tortenbüfett nebst Kaffee vorbereiten.

Ebenfalls große Ausmaße hat der Bücherflohmarkt im Erdgeschoss des Gemeindehauses. Dazu verwandelt sich das Obergeschoss am Wochenende in einen riesigen Basar mit Schnäppchen. Dort lässt sich zudem die eine oder andere Geschenkidee finden.

Ein weiterer Anziehungspunkt des besinnlichen Treibens ist der Bereich vor dem Gemeindehaus. Die evangelische Jugend stellt ein großes Zelt auf und bietet an einer Feuerstelle unter anderem Ofenkartoffeln und Stockbrot an. Wer möchte, kann Kerzen ziehen, basteln oder sich an einer Cocktailbar für Kinder Getränke mixen.

Der „Adventszauber“ wartet mit Bratäpfeln und Popcorn auf und vermittelt einen geschmacklichen Eindruck, welche Mittel die Vorfahren in der Region gegen winterliche Kälte einsetzten – den Honigwein Met. In diesen Zusammenhang passen die Hinweise auf die Burg Ludwigstein, seit mehreren Jahren das Ziel von Familienfreizeiten.

Angekündigt sind darüber hinaus Kunst und Kultur. Die Worpsweder Kunstschule Paula stellt Ergebnisse eines kreativen Projekts vor und es gibt eine Jamsession.

Der Grasberger Weihnachtsmarkt mit „Adventszauber“ findet am Sonnabend und Sonntag, 8. und 9. Dezember, von 13 bis 19 Uhr in der Speckmannstraße zwischen Rathaus und Kirche statt. Für den musikalischen Auftakt sorgt bereits heute das Grasberger Blasorchester ab 19 Uhr in der Kirche.