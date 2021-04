Sabine Renner, Claudia Blanke und Dikson Jefri-Blanke (von links) bereitet der Verkauf der Leckereien große Freude. (frei)

„Wie geht es Ihnen heute?“, fragt sie die ältere Dame und erhält eine ehrliche Antwort: Ganz gut, aber die Gesellschaft fehlt, der Kontakt zu den Enkelkindern und die regelmäßigen Treffen im Verein, erzählt die Kundin.

Für Claudia Blanke gehören diese Gespräche zu ihrem Beruf. Seit acht Jahren betreibt sie die kleine Bäckerei gemeinsam mit ihrem Mann Dikson Jefri-Blanke. Neben dem Einkauf, dem Verkauf, dem Backen und allem, was eben noch anfällt, wenn man ein kleines Geschäft führt, ist der Austausch mit den Kunden nicht zu vergessen. „Ich liebe meine Arbeit, weil sie so abwechslungsreich ist“, sagt Blanke.

Fruchtaufstriche sowie Eier und Honig kommen aus der Region. (frei)

Unter der Woche öffnet sie ab 4.30 Uhr für ihre Kunden den Laden und versorgt sie mit belegten Brötchen, Snacks, Frikadellen, Kaffee to go und vielem mehr. Die Brötchen und das Brot erhält sie von der Bäckerei Kärgel, „dem guten Handwerksbäcker aus Worpswede“, fügt Blanke hinzu. Außerdem verkauft sie selbst gebackene Kekse, Kuchen und Torten. Nach wie vor sehr beliebt seien die Klassiker, verrät Blanke. Traditionelle Torten wie Eierlikör-­Mokka-Sahne, Käsekuchen mit Baiser-Haube oder Stachelbeer-­Sahne-Baiser würden am meisten Abnehmer finden. Auch die Schwarzwälder-Kirschtorte habe viele Fans, erzählt Blanke.

Besonders froh ist sie über die Unterstützung der ganzen Familie. Ihr Mann Dikson Jefri-Blanke packt jeden Morgen gern mit an, bevor er seiner eigentlichen Arbeit nachgeht. Auch die Mutter leistet tatkräftige Unterstützung und steht ihrer Tochter mit Rat und Tat zur Seite. „Wir sind ein richtiger kleiner Familienbetrieb. Das Arbeiten macht gleich viel mehr Freude, wenn man weiß, man ist nicht allein“, erzählt Blanke.

Die ersten Erdbeeren zieren die Torten von Claudia Blanke. Sobald auch hierzulande die Beeren-Saison beginnt, werden die süßen Kreationen noch bunter. (frei)

Größere Bestellungen erhält sie zum Beispiel für Hochzeiten und Geburtstage. Auch wenn die Auftragslage aufgrund der aktuellen Situation geringer ist, besteht weiterhin Nachfrage nach individuellen Torten. Bei Kindergeburtstagen seien zum Beispiel Motiv­torten gefragt. Ob Einhorn, lustige Monster oder andere verspielte Motive – Claudia Blanke lässt mit ihren Torten die Träume der Kinder wahr werden.

Für Erwachsene hingegen hat der Geschmack Vorrang vor dem äußeren Erscheinungsbild. Während manche Kunden besondere Beeren bevorzugen, möchten andere etwas weniger Zucker oder Fett in ihrer Torte oder einen Klassiker, der traditionell Alkohol enthält, ohne den berauschenden Zusatzstoff. „Unsere Kunden schätzen es sehr, dass wir individuell und auf sie zugeschnitten backen können“, sagt Blanke. Darüber hinaus können die Kunden bei ihr auch regionale Produkte wie Eier, Honig und Fruchtaufstriche erwerben.

Die Geschäftsinhaberin freut sich bereits sehr darauf, wenn sie wieder vermehrt die Berufspendler bei sich begrüßen kann. „Man kennt sich nach so vielen Jahren“, sagt sie. Auch die Aussicht darauf, möglicherweise demnächst wieder Sitzplätze vor der Tür und im Laden anbieten zu können, erfüllt sie mit froher Hoffnung. „Für viele meiner Kunden wäre das sehr schön. Viele brauchen diese kleinen Anlaufpunkte: Orte, an denen sie sich setzen und eine kleine Pause bei einem Kaffee und vielleicht einem Stück Torte einlegen können.“