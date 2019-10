Anke Haar (rechts) und Heidrun Scheibner wollen sich ebenfalls mit dem süßen Gruß bei der Kundschaft bedanken. (Klaus Göckeritz)

„Wir starten eine Lebkuchenaktion und möchten uns damit bei unseren Kunden bedanken“, sagt Torsten Rohlfs als Sprecher der Genossenschaft Lili- Live. Für die Aktion hat der Zusammenschluss von Einzelhändlern, Vereinen und Einzelpersonen die Bäckerei Rolf mit ins Boot geholt. In der Backstube des Handwerksbetriebs entstanden so insgesamt 700 Herzen mit Lili-Schriftzug, die ab heute bei einem Einkauf in den teilnehmenden Geschäften verschenkt werden.

Aktionen zur Freimarktszeit haben bei der Genossenschaft bereits Tradition. Gleichzeitig wird damit generell auf den Standort und dessen Möglichkeiten aufmerksam gemacht. „Es gibt zahlreiche lohnende und sprichwörtlich schmackhafte Angebote“, sagt Gunda Gefken vom Lili-Vorstand. Die örtlichen Bäckereien bieten zur Freimarktszeit frische Berliner, Viktoria und anderes Gebäck an. Die Fleischereien haben Deftiges wie Knipp, Pinkel oder Beutelwurst vorbereitet und auch die Speisekarten der Restaurants wurden entsprechend gestaltet. Schmackhaftes bietet die schwedische Küche, aber auch leckere Büfetts mit Wild, Fisch und Geflügel kommen in Lilienthal auf den Tisch. „Bald beginnt auch die Kohlsaison“, sagt Gefken.

„Wir verteilen ab heute insgesamt 700 Lebkuchenherzen“, sagt Katja Meyerdierks von Lili-Live. (Klaus Göckeritz)

Zunächst stehen jedoch die Lebkuchenherzen im Mittelpunkt. Ein Gebäck mit langer Geschichte. Der Lebkuchen in seiner heutigen Art wurde wohl in Belgien erfunden, von Aachener Bäckern übernommen und schließlich in fränkischen Klöstern abgewandelt. Auch in Skandinavien, Österreich und im englischsprachigen Raum sind Lebkuchenhäuser beliebt.

Die mit Zuckerguss und bunten Schriftzügen verzierten Teilchen haben auch in der Hansestadt Tradition – ebenso in Lilienthal, wie die Genossenschaft Lili-Live mit ihrer Aktion beweist. Angesprochen sind nicht nur Kunden aus dem Ort – der Dank gilt der Genossenschaft zufolge auch der Kundschaft aus den Umlandgemeinden und dem Bremer Stadtrand. Es beteiligen sich die Firmen Tri IT Service, Anke Haar Tisch und Küche sowie Spielwaren, Das Futterhaus, das Schnellrestaurant am Markt (SaM), der Jeans Laden, Moor Flowers, das Modehaus Platzhirsch, Nordlicht, die Fleischerei Sudmann, Auto Meyer, der Papier Shop, Margret Ahrens, das Restaurant Amendssons, Manke Berufskleidung und die WÜMME- ZEITUNG. Der süße Gruß wird verteilt, solange der Vorrat reicht.