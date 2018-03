Die beteiligten Einzelhändler haben viele Angebote vorbereitet (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Beteiligt sind Schuhe und Sport Michaelis, der Raiffeisenmarkt, Grabau Land-und Gartentechnik, Otten Schuhe sowie Moden Fahjen. Ein Besuch lohnt sich, denn die teilnehmenden Geschäfte haben für Sonntag, 18. März, viele Angebote vorbereitet. Die Türen sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Tanja Michaelis-Evers präsentiert modische Schuhe. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Frühlingstrends bei

Schuhe + Sport Michaelis

Auch bei Raiffeisen blüht den Kunden etwas. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Das Team von Schuhe und Sport Michaelis zeigt am Sonntag die neusten Trends: mit Glitzer, rosa Tönen, Olive und kunterbunt geht es in die Frühjahrssaison, sagt Tanja Michaelis-Evers. Dabei stehen Marken wie Nike, Adidas, Neos und Skechers im Mittelpunkt. Das Fachgeschäft in der Bahnhofstraße gewährt seinen Kunden aus besonderem Anlass einen Preisnachlass von zehn Euro ab einem Einkaufswert von 50 Euro (bei nicht reduzierter Ware).

Einladende Werbung bei Firma Grabau. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Raiffeisen

startet in grüne Saison

Moden Fahjen verspricht für jeden das richtige Outfit zu finden. (FR)

Neben Blumenerden, Spezialerden und Gartendekorationen hält der Raiffeisen-Markt auch ein großes Sortiment an Gartengeräten, Pflanzenschutzmitteln, Handschuhen und Düngemittel bereit. Das Team um Marktleiter Michael Brandt kündigt dazu den Besuch eines Fachmanns des Kalk-Herstellers Cuxin an. Der Experte ermittelt aus einem Liter Erde die Bodenaktivität und den PH-Wert und empfiehlt den richtigen Kalk.

In diesem Jahr gibt es wieder eine Glücksdosen-Aktion. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Grabau Land- und

Gartentechnik

Die Firma Grabau Land- & Gartentechnik stellt zum Start in die Gartensaison aktuelle Rasenmäher-Modelle mit Benzin- oder Akkumotoren vor. Die Firma Schröder aus Völkersen wird Vorführschlepper der Marken Fendt und Massey Ferguson zeigen. Außerdem ist geplant, die Futtererntetechnik von Fendt und einen Mähdrescher zu präsentieren. Speziell für den verkaufsoffenen Sonntag haben die Grabaus sich ein besonderes Angebot einfallen lassen: wer sich an diesem Tag für einen robusten Aufsitzrasenmäher der HT-Serie der Marke Herkules entscheidet, bekommt eine hydraulische Reinigungshilfe zum halben Preis (95 Euro statt 190 Euro).

In den Frühling mit

Otten-Schuh

Otten Schuh weist insbesondere auf die Frühjahrskollektion der Marke Legero hin. Die Schuhe sind modisch, bequem und in vielen Farben vorrätig. In der Wilstedter Straße 1 wird aber noch mehr zu sehen sein: Die Marke Gabor bietet in diesem Jahr funktionale Edel-Sneaker der besonderen Klasse an. Bei den Firmen Rieker und Remonte überwiegen pastellige Farben und Glitzervarianten.Peppig und bunt ist die Kids-Kollektion von Ricosta und Superfit. Dies kündigt Christiane Allermann an.

Festliche Mode für Sie und Ihn bei Moden Fahjen

Das Team von Moden Fahjen öffnet ebenfalls um 13 Uhr die Türen für seine Besucher. „Passend zur kommenden Hochzeits-Saison stellen wir die festliche Mode in den Fokus“ so Inge Warnken, die Filialleiterin in Tarmstedt.

Sie verspricht für jeden das richtige Outfit zu finden: ein neues Kleid für Sie oder einen schicken Zweiteiler für Ihn – und das zu sensationellen Preisen, wie sie betont.

Wie im vergangenen Jahr wird es wieder eine „Glücksdosen-Aktion“ geben. Schon seit dem 19. Februar und noch bis zum 18. März erhält jeder Kunde, der in den teilnehmenden Geschäften in einem Wert von mindestens 20 Euro einkauft, eine Glücksdose dazu (Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht).

Diese Dose bringt der Kunde ungeöffnet am 18.März wieder mit in das jeweilige Geschäft. Vor Ort wird die Dose dann geöffnet und der Teilnehmer gewinnt einen Wertgutschein oder einen anderen Preis. Mitmachen lohnt sich, jede Dose gewinnt, sagt Tanja Michaelis-Evers stellvertretend für die teilnehmenden Geschäfte.