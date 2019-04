Die Mitarbeiter von Edeka Breiding sind stolz auf den Sieg im Edeka-Testkauf 2018, an dem sich insgesamt 120 Märkte beteiligten. (Johann Schriefer)

Die Kunden finden dort Lebensmittel des täglichen Bedarfs, unter anderem in der gut sortierten Fleisch- und Wurstabteilung, im umfangreichen Obst- und Gemüsebereich und im Käseshop mit seinen verschiedenen Spezialitäten. Auch das Biosortiment und die große Getränkeabteilung finden Zuspruch.

Im Markt vertreten ist zudem

die Feinbäckerei und Konditorei Barnstorff mit Backwaren und einer Caféteria. Darüber hinaus bietet der Heimwerkermarkt Farben, Tapeten, Bodenbeläge und

diverses Zubehör für den Garten.

Der Firmenchef und sein Team sind stets bestrebt, ihre Kunden zufriedenzustellen. Diese Bemühungen wurden nun von einer Fachkommission anerkannt und gewürdigt: Das Geschäft beteiligt sich zusammen mit 120 weiteren Märkten vier Mal im Jahr an dem Edeka-Testkauf. Im vergangenen Jahr erreichte der heimische Markt in jedem Quartal das beste Ergebnis von 100 Punkten und wurde dafür nun mit dem ersten Platz belohnt. Diese Auszeichnung findet in einer 30 Zentimeter hohen

Pyramide ihren Ausdruck.

Standards sind erfüllt

„Für die Testkäufe wurde eine Vielzahl von Kriterien für alle Bereiche und Teilbereiche herangezogen, die auf drei eng beschriftete Seiten ausgedruckt waren“, erläutert Breiding. Bewertet wurden insgesamt 35 Standards – im Außenbereich (5) und im Innenbereich (8), ferner die Bedienungstheken (4), Obst und Gemüse (6), Backwaren (3) und die Kasse (9). Ein besonderes Augenmerk legten die Jurymitglieder auf Frische, Qualität und Service.

Für die Bewertung im Innenbereich wurden zudem die Sauberkeit, die Zugänglichkeit zu den einsortierten Waren und die Preisauszeichnung herangezogen. Dazu gesellten sich Fragen, ob ein Mitarbeiter den Kunden zum angefragten Produkt begleitet habe oder ob etwas negativ aufgefallen sei. „Alle Standards wurden zu 100 Prozent erfüllt“, sagt Breiding.