Von Fenstern und Türen über Wärmedämmung bis hin zur Fotovoltaikanlage – an den Ständen erhalten Hauseigentümer zahlreiche Infos zu Neuigkeiten und Trends. (Marcus Lorenczat)

Auf der Modernisierungsmesse in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck in der

Jacob-Frerichs-Straße 1 treffen an diesem Sonnabend und Sonntag, 13. und 14. April, Immobilienbesitzer auf 32 Aussteller, die ihre kompetenten Dienstleistungen rund um das Haus anbieten.

Dass die Messe ein solcher Renner ist, liegt unter anderem am Standort: Die Stadthalle ist von allen Richtungen zu Fuß, mit dem Rad, Pkw sowie per öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

Die Modernisierungsmesse der Volksbank Osterholz Bremervörde fand bis zum Jahr 2011 traditionell auf dem Parkplatz neben dem Kreditinstitut in der Stadtmitte statt. Nachdem der Neubau des Verwaltungsgebäudes beschlossen worden war, musste ein neuer Standort für die beliebte Publikumsveranstaltung gefunden werden. „Da sowohl die Aussteller wie auch die Besucher von dem neuen Standort in der Stadthalle begeistert waren, halten wir ihr seither die Treue“, sagt Vorstandsmitglied Jan Mackenberg.

So erhalten Interessierte an diesem Wochenende unter dem Motto „Planen, Bauen, Wohnen, Leben“ auf der 16. Ausgabe der Modernisierungsmesse zahlreiche Informationen und hilfreiche Tipps zur Neu- und Umgestaltung ihres Eigenheims. Geöffnet ist die Veranstaltung an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Weitere Infos sowie das Ausstellerverzeichnis gibt es im Internet unter

www.modernisierungsmesse.de.