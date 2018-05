Im vergangenen Jahr wurde den jugendlichen Mitgliedern noch etwas ganz Besonderes geboten: Sie unternahmen mit ihrem Jugendleiter Michael Junker, einigen Betreuern und Eltern eine unvergessliche Flugreise nach London.

Organisiert wurde diese von Michael Junker, der in London verschiedene interessante Ziele ausgewählt hatte. So sahen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen einer Stadtbesichtigung Attraktionen wie Madame Toussauds Wachsfiguren-Kabinett, das Dungeon, das sie als aufregend und gruselig, aber auch als sehr informativ beschrieben. Außerdem besuchten sie das London Eye, den Big Ben, die London Bridge, den Tower und den Buckingham Palace. Weiterhin bekamen sie bei ihrem Besuch in der britischen Hauptstadt eine Flugschau zu sehen, die das Militär zu Ehren der Geburtstagsfeier der Queen präsentierte.