Der derzeitige Trend geht nach wie vor zum Stromspeicher, mit dem man sich zunehmend unabhängiger macht. Solche Anlagen lassen sich nahezu an jedem Haus einbauen oder nachrüsten. Fred Tienken informiert am kommenden Mittwoch, 25. April, ab 18 Uhr im Betrieb in der Siemensstraße 8 noch einmal über Energiespeichersysteme.