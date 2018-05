Freuen sich auf das Fest: Joachim Kück, Ramona Köster, Uwe Böttjer, Kirsten Jacobse, Tonny Jacobse, Michael Kück, Lisa Kück, Annegret Schlubat, Anneliese Feldmann und Jasmin Flachsberger (v.l.). (DEK Sabine von der Decken, DEK)

„Das war ein Glücksgriff. “ Früher seien Schützenfeste aufgrund des geringeren Freizeitangebots Selbstläufer gewesen. Das hat sich verändert, heute muss auch der Adolphsdorfer Schützenverein viel dafür tun, um Gäste in Festzelt und Schützenhalle zu locken.

Von dem langen Wochenende profitiert der Schützenverein mehrfach. Nicht nur, dass die Schützen jeden einzelnen Tag genießen und das Schützenfest am Montag langsam ausklingen lassen können – auch die Besucher schätzen das lange Feierwochenende. Am Pfingstwochenende vom 19. Mai bis zum 21. Mai feiern die Adolphsdorfer Schützen und das gesamte Dorf wieder ein großes Volksfest auf dem Festplatz und in der Schützenhalle.

Johann Blanken, Christoph Meyer, Uwe Remmers und Claus-Hinrich Hellmke (v.l.) sind seit den ersten Jahren nach Vereinsgründung mit dabei. (DEK Sabine von der Decken, DEK)

Offizieller Start ist Sonnabend, 19. Mai, 10 Uhr. Dann stellen Nachbarschützen den Fahnenmast bei Schützenkönig Tonny Jacobse auf. Um 12.30 Uhr empfängt der König geladene Gäste. Ab 15 Uhr beginnt das Schießprogramm in der Schützenhalle, in dessen Verlauf Vizekönigin, Vizekönig und Juniorenkönig ausgeschossen werden.

König Tonny Jacobse mit seiner Königin Kirsten. (DEK Sabine von der Decken, DEK)

Umzug durch das Dorf

Am Pfingstsonntag treffen sich die Adolphsdorfer Schützen um 13 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus und empfangen Gäste und befreundete Vereine. Daran schließt sich der Festumzug durch das Dorf an. Seit 33 Jahren bringt der Adolphsdorfer Hochzeitskutscher Ludwig Meyer mit seinen Hannoveranern den noch amtierenden Schützenkönig, dessen Adjutant und die amtierende Damenkönigin mit ihrer Damenbegleitung im großen Festumzug zum Festplatz. In diesem Jahr nehmen Tonny Jacobse mit Adjutant Michael König und Damenkönigin Annegret Schlubat mit Anneliese Feldmann als Damenbegleitung in der Kutsche Platz. Wie in den Vorjahren sorgt die Adolphsdorfer Feuerwehr dafür, dass der Umzug sicher sein Ziel erreicht. Mit Eintreffen des Umzugs auf dem Festgelände um 15 Uhr beginnt der Schießbetrieb. Sind alle Teile abgeschossen, startet um 17 Uhr das Königsschießen mit Ausschießen von Schützenkönig und Damenkönigin.

In diesem Jahr hat Festwirt Florian Kämna die Regie übernommen und lässt frischen Wind durch Festzelt und Schützenhalle wehen. Ab 19.30 Uhr beginnt der Schützenball mit DJ Uwe in der Schützenhalle. Um 20 Uhr marschieren die Vereinsmitglieder zur Proklamation der neuen Majestäten ein. Ab 21 Uhr startet die Party auf drei Areas und in dem großen Biergarten mit vier Liveacts wie DJ Juma, Liveband Komboo, Mallorca Uwe und DJ Björn bei freiem Eintritt für die Gäste aus nah und fern.

Entspannter Frühschoppen

Nach einem rauschenden Fest lassen die Schützen es am Montag langsam angehen. Um 12 Uhr laden die Adolphsdorfer Schützen zum Frühschoppen ein, der musikalisch von der Hüttenbuscher Hauskapelle begleitet wird. Waren es früher nur die Schützen, die auf die „Schüppe“ genommen wurden, kann es heute beim „Sündengericht op Platt“ der Schauspieler des Heimatverein St. Jürgen alle Adolphsdorfer treffen. Ab 12.30 Uhr ist die Erbsensuppe heiß und wartet auf hungrige Esser. Um 14 Uhr geht es in die letzte Runde des Schießprogramms, ab 14.30 Uhr werden Kinderkönig und Lichtpunktkönig ermittelt. Für die Kinder während des Nachmittags bis 18.30 Uhr ein buntes Kinderprogramm geboten.

An allen drei Schützenfesttagen findet ein Volkskönigsschießen statt, an dem auch Nicht-Mitglieder teilnehmen dürfen.