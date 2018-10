Karl-Christian Skjefstad (rechts), Tanja Wäcken und Tobias Eicke bieten eine umfassende Beratung an. (Klaus Göckeritz)

Er ist zudem Fachmann für Datenschutzrecht.

„Wir bilden alles ab, was der Otto Normalverbraucher an Beratung und juristischer Unterstützung benötigt“, erläutert Skjefstad das vielschichtige Angebot der Anwaltsgemeinschaft.

Denn vor Rechtsstreitigkeiten ist grundsätzlich niemand gefeit. Ob Ärger im Beruf, Unfälle oder Bußgelder im Straßenverkehr, Auseinandersetzungen rund um die Miete, Ärger mit Nachbarn oder Familien- und Scheidungsstress: Häufig lassen sich Streitigkeiten nur mit anwaltlicher Hilfe lösen.

Zudem gibt es aufgrund von ständigen Gesetzesnovellen immer neuen Beratungsbedarf. „Dies trifft aktuell unter anderem auf die Mietpreisbremse, Mieterhöhungen nach Modernisierung oder das Baukindergeld zu“, sagt Wäcken mit Blick auf die aktuelle Gesetzgebung. Ein weiteres umfassendes Betätigungsfeld der Kanzlei ist der Datenschutz. „Ein großes Thema für Privatleute, aber auch für viele Unternehmen und insbesondere Vereine ist die Datenschutzgrundverordnung“, sagt Jurist Eicke.

Auch bei klassischen Streitfällen wie Schuldfragen nach Verkehrsunfällen, Bußgelder oder Straftaten wie Fahren unter Alkoholeinfluss sei juristischer Rat gefragt, sagt Fachanwalt Skjefstad. Manchmal ließen sich Unstimmigkeiten aber auch noch im Vorfeld mit anwaltlicher Hilfe aus der Welt schaffen. „Eine Einigung kann in diesem Fall eine Option sein“, erläutert er.

Es komme vor, dass Fälle erst nach eineinhalb bis zwei Jahren entschieden werden. Die lange Wartezeit mit der damit verbundenen Unsicherheit sei für alle

Beteiligten häufig sehr belastend. Es gebe aber auch andere Beispiele, wo ein schnelles Handeln erforderlich sei, damit Fristen eingehalten werden könnten – wie bei einer Kündigung durch den Arbeitgeber.

Kurz vor dem Titel Fachanwältin für Miet- und Wohneigentumsrecht steht Bürogemeinschaftsmitglied Wäcken. Diese Zulassung vergibt die Anwaltskammer nur an entsprechend qualifizierte Juristen. Voraussetzung ist neben dem Nachweis über Lehrgänge und Klausuren viel praktische Erfahrung. Es muss eine große Zahl an konkreten, bearbeiteten Fällen vorgewiesen werden, bevor die Kammer eine Zulassung vergibt. Signale für diese gibt es den Juristen zufolge schon und so rechnen Wäcken und ihre Kollegen kurzfristig mit der Ernennung.

Ratsuchende profitieren bei Casa Juris von dem großen Erfahrungsschatz der Anwälte: Auf rund 40 000 bearbeitete Fälle beziffert Skjefstad die aktuelle Bilanz.

