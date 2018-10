Otten Schuh hat seine Waren um 20 Prozent reduziert. (FR)

Der Besuch des Herbstmarkts lässt sich perfekt mit einem Abstecher in die Tarmstedter Geschäfte verbin-­

den. Die Mitglieder der Wirtschafts-

Interessen-Gemeinschaft Tarmstedt (WIG) haben sich einiges einfallen lassen, um den Tarmstedtern und ihren Gästen den kommenden Sonntag, 14. Oktober, zu versüßen. Von 13 bis 18 Uhr öffnen zahlreiche Läden ihre Türen und überraschen mit besonderen Aktionen.

Vielerorts bedeckt bereits Laub Straßen und Wege. Damit dieses, etwa bei Regen, nicht zur Gefähr-­

dung für Fußgänger wird, hält das

Eisen- und Haushaltswarengeschäft

Wiegmann in der Poststraße 20 alle notwendigen Utensilien parat, etwa Laubbesen, Zwiebelkörbe, Laubsäcke und -sauger.

Das Fachgeschäft Fahjen veranstaltet eine Modenschau. (FR)

Da der Raiffeisen-Markt in der Hauptstraße 23 sein fünfjähriges Bestehen feiert, werden die Gäste mit Sekt und Orangensaft empfangen. Die Kinder dürfen ihr Glück bei dem Bruder-Spielwaren-Gewinnspiel ver-­

suchen. Unter anderem gibt es Spielzeugtraktoren zu gewinnen. Sonnabend und Sonntag ist das gesamte Sortiment um 15 Prozent reduziert – ob Vogelfutter, Beetpflanzen wie Heide oder Winterbekleidung. Die Bratwurst Biene versorgt die Besucher zudem mit saftiger Bratwurst.

Bei Fleisch und Feinkost Bösch in der Poststraße 15 gibt es ebenfalls Bratwurst. Zudem serviert das Team Pilzpfanne und Federweißen. Das Geschäft selbst ist nicht geöffnet.

Auch im Herbst kann der Garten noch strahlen. Robuste und gleichzeitig farbenfrohe Beetpflanzen machen es möglich. (FR)

Bei Fahjen in der Bahnhofstraße 1 wird es bereits am morgigen Freitag, 12. Oktober, festlich. Um 19 Uhr präsentieren Models die neusten Trends für Herbst und Winter. Dafür werfen sich einige Kundinnen, Mitarbeiterinnen, aber auch Chef Elfert Fahjen in Schale. Die Outfits kommen von Cecil, Olsen, Erfo, Zerres, Jupiter und Pioneer. Die Gäste können sich des Weiteren auf Snacks und Prosecco freuen. Das Modehaus bittet darum, sich für die Show am Freitagabend anzumelden. Gäste, die spontan erscheinen, sind ebenfalls willkommen. Wer das Spektakel verpasst hat, bekommt am Sonntag um 14.30 Uhr erneut die Gelegenheit, sich bei einer Modenschau inspirieren zu lassen.

Bei schuhe + sport Michaelis in der Bahnhofstraße 14 haben die Kunden die Qual der Wahl zwischen zahlreichen kuscheligen und komfortablen Herbst- und Winterschuhen. Ein Experte der Firma Lowa ist am Sonntag zu Gast, um Füße zu vermessen und den Kunden zum passenden Schuh zu verhelfen. Schnell sein lohnt sich, denn die ersten 15 Kunden erhalten einen Lowa-Schuhrucksack gratis zum Einkauf dazu. Darüber hinaus hat das Fachgeschäft Steppjacken, Schals und Mützen im Sortiment.

An beiden Herbstmarktagen stellt Monika Richter aus Sittensen die Schmuckkollektion von Pierre Lang vor. Das etwas andere Geschenk für drinnen und draußen zeigt Familie Schüler aus Ottersberg – sie gestaltet alte Dinge von Hand neu. Für Fischliebhaber ist der Bredenberger

Fischerhof zu Gast mit Forellen und frischem Aal. Das Team von schuhe + sport Michaelis verwöhnt seine Gäste zudem mit Kaffee und Kuchen.

Otten Schuh in der Wilstedter

Straße 1 hat seine Ware bereits jetzt um 20 Prozent reduziert. Derzeit sind farbige Damenstiefeletten der Renner. Modische Gürtel fügen sich nahtlos in das Outfit ein und Taschen von Gabor oder Camel setzen Akzente.

Auch für Kinder ist Herbst- und Winterware erhältlich: Marken wie Ricosta und Superfit können mit wasserdichten und warmen Modellen punkten. Für Herren auf der Suche nach Herbst- und Wintermode lohnt sich ein Besuch in dem Schuhfachgeschäft ebenfalls.

Hörgeräte-­Akustik Schumacher

in der Poststraße 3 hat ebenfalls ab

13 Uhr geöffnet. Passend zur Mittagszeit servieren die Mitarbeiter eine deftige Gulaschsuppe und ein leckeres Glas Wein zum Preis von 2,50 Euro. Außerdem können sich die Gäste über die neuesten Hörgerätetechnologien informieren. Ob ihr Ohr noch richtig funktioniert, erfahren sie bei einem kostenlosen Hörtest. Wer diesen mitmacht, nimmt außerdem an einem Gewinnspiel teil.