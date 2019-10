Vertraute Gesichter und stets eine kompetente Beratung

Einen erfolgreichen Weg beschreitet Expert Kohle als Fachmarkt für Multi-

media, Telekommunikation und Haushaltsgeräte in der Borgfelder Heerstraße 55. Der alteingesessene mittelständische Betrieb feiert in diesen Tagen sein 66-jähriges Bestehen. „Wir haben viele treue Stammkunden und sind eine eingespielte, kompetente Mannschaft“, sagen die Geschäftsführer Thomas Petershagen und Günter Müller.

Expert Kohle verfügt in dem Fachgeschäft über eine Verkaufsfläche von rund 300 Quadratmeter und ist ein gut sortierter Komplettanbieter in Sachen Multimedia, Haushaltsgeräte und Zubehör sowie bewährter Partner von Qualitätsherstellern wie Miele, Bosch und Siemens.

Ein aktueller Trend bei den Kunden ist dem Team zufolge die moderne Netzwerktechnik unter dem Stichwort Smarthome. „Mit Unterstützung des Smartphones lassen sich inzwischen viele Geräte im Haushalt steuern und überwachen. In diesem Bereich verzeichnen wir eine große Nachfrage“, erläutert

Petershagen.

Expert Kohle steht für ein eingespieltes und kompetentes Team mit langjährigen Mitarbeitern und treuen Kunden, wie einem Mann, der auch nach seinem Umzug von Oberneuland nach Bremen-Nord die Firma Kohle weiter als Ansprechpartner aufsuche, wenn es um Kauf, Wartung oder Reparatur von Haushaltsgeräten und Telefontechnik gehe, sagt Müller.

Eine große Betriebstreue zeichnet aber nicht nur die neun Angestellten aus, sondern auch die Leitung. Geschäftsführer Müller hat bereits in der Firma gelernt und ist seit 45 Jahren dabei, Geschäftsführer Petershagen seit 32 Jahren. Die Tochter des Firmengründers, Prokuristin Martina Petershagen, trägt seit 44 Jahren Verantwortung im Unternehmen.

Einen hohen Stellenwert hat bei allen Kohle-Spezialisten der umfassende Service. „Wir verkaufen nicht nur, sondern liefern aus, schließen an, warten und bei Bedarf reparieren wir mit hauseigenem Personal. Das ist in der Branche längst nicht mehr üblich.“ Zudem besuchen die Monteure regelmäßig Schulungen, um über Entwicklungen und Neuerungen informiert zu sein. Die Experten sind längst nicht mehr nur in Borgfeld, sondern auch in den niedersächsischen Umlandgemeinden und der Hansestadt unterwegs.

Vorteile für Kunden

Die Historie des Unternehmens beginnt in der Nähe des heutigen Standorts. 1953 eröffnete Heinrich Kohle als Elektromeister sowie

Radio- und Fernsehtechniker am Lehesterdeich sein Geschäft. Die Räume waren überschaubar, am Gehweg wies ein kleines Schild auf den damals jungen Betrieb hin. Die Geschäfte liefen gut und deshalb entschied sich der Gründer für einen Umzug in die Borgfelder Heerstraße. „Das war im Jahr 1966“, sagt Thomas Petershagen.

Der nächste große Schritt folgte vier Jahre später, als das Fachgeschäft dem Expert-Verbund beitrat. „Der Verbund steht für eine bundesweite Händlereinkaufsgemeinschaft, die den Herstellern gegenüber eine starke Stellung und Verhandlungsposition hat. Diesen Vorteil geben wir an unsere Kunden weiter“, erläutern die Geschäftsführer.

Expert Kohle, Borgfelder Heerstraße 55, ist unter Telefon 0421/27 03 12 und per E-Mail an info@expert-kohle.de erreichbar. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.expert.de./bremen.