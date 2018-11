Sven Behrens, Anja Dähncke und Sandra Baad (von links) stellen ein buntes Programm vor. (Klaus Göckeritz)

Die Veranstalter kündigen für dieses Wochenende,

1. und 2. Dezember, ein stimmungsvolles Treiben an. Der Bereich am Rathaus und der historische Amtsgarten werden mit vielen Lichtern geschmückt sein und laden zum Verweilen ein.

Im Amtsgarten und vor dem Rathaus sind mehr als 80 Aussteller vertreten, im Ratssaal und auf den Fluren der Verwaltung haben sich für Sonnabend ab 13 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr rund 30 Kunsthandwerker mit ihren Ständen angesagt. Im Amtsgarten dreht sich ein Kinderkarussell, während die Betreiber der Buden allerlei Weihnachtliches anbieten. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt.

Der Markt lockt mit vielen Angeboten. (Klaus Göckeritz)

Die Kirchengemeinde öffnet ihre Türen und lädt zum Gottesdienst, in den Eine-Welt-Laden sowie zu Kaffee, Kuchen und einem Bücherflohmarkt ein. Die Bürgerstiftung im Conrad-Naber-Haus in der Klosterstraße macht im Rahmen des Weihnachtsmarkts auf sich und ihre Aktivitäten aufmerksam.

Im Amtsgarten hinter der Kirche werden Bürgermeister Kristian Tangermann und der WIR-Vorstand mit Unterstützung des Weihnachtsmanns sowie der Kinder- und Spatzenkantorei der Kirchengemeinde den Markt am Sonnabend um 14.30 Uhr offiziell eröffnen. Ferner treten die Maxi-Kinder des Kindergartens Wümmekieker und der Posaunenchor Lilienthal auf. Die Sängerin Tina Härtel wird ab 16.45 Uhr weihnachtliche Lieder vortragen, bevor die Big-Band

Lloydstreet von 18 bis 20 Uhr die Bühne einnimmt. Der erste Tag klingt mit Musik eines Discjockeys aus.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche. Im Amtsgarten fällt der Startschuss für den zweiten Weihnachtsmarkttag um 12 Uhr. Der Weihnachtsmann erwartet die Kinder gegen 13 Uhr an der Bühne und verteilt Überraschungen.

Kindervolkstänze der Dorfgemeinschaft Klostermoor folgen um 15 Uhr. Für das Rahmenprogramm angekündigt sind außerdem weihnachtliche Lieder mit Klavier und Saxofon sowie ein Auftritt der Musiker des Blasorchesters Lilienthal, bevor um 17.30 Uhr die Sängerin Mia Ohlsen weihnachtliche Lieder, auch auf plattdeutsch, anstimmt.

Der WIR beteiligt sich erneut mit einem eigenen Stand am Weihnachtsmarkt in Lilienthal. An ihrer Bude verkaufen die Akteure Lose zum Preis von einem Euro. Als erster Preis winkt ein Fahrrad. Für den Zweitplatzierten gibt es einen Einkaufsgutschein über 300 Euro und der dritte Preis ist ein Reisegutschein im Wert von 150 Euro.

Der 33. Lilienthaler Weihnachtsmarkt findet am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Dezember, statt. Der Markt öffnet am Sonnabend von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr.