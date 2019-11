Mechatroniker, Einzelhandelskaufmann oder Ingenieur – beim Berufsorientierungstag in den Berufsbildenden Schulen können Schüler ihrem Traumberuf nachspüren. (Christian Kosak)

Wie dieser aussehen könnte, zeigt der alljährliche Berufsorientierungstag, kurz BOT, zu dem die Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck erneut einladen. Seit 2008 organisiert die Bildungseinrichtung die Berufsorientierungsmesse für alle Jugendlichen der Region. Tausende Mädchen und Jungen haben dabei die Gelegenheit, sich über ihren weiteren Schul- oder Berufsweg zu informieren und die Zukunft zu planen. „Sie sollten diese Chance nutzen“, sagen die Organisatoren. Die Termine für den diesjährigen Berufsorientierungstag sind am Donnerstag, 21. November, von 19 bis 21 Uhr inklusive

Elterninformation sowie am Freitag,

22. November, von 8 bis 13 Uhr.

„Wir haben mehr Anmeldungen von Betrieben und Ausstellern als wir Standplätze und Räume zur Verfügung stellen können“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Jutta Finken im Kreis der unterstützenden Unternehmen und Institutionen erfreut über die große Resonanz. „Die Schule wird als Messe-Ort ausgebucht sein.“ Gesponsert wird der

BOT von der AOK Niedersachsen, der Bundesagentur für Arbeit, der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, der Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum, der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser, dem Landkreis Osterholz, dem Osterholzer Kreisblatt und der Sparkasse Rotenburg Osterholz.

Zahlreiche Aussteller sind vor Ort, um über ihre Bildungs- und Ausbildungsangebote zu informieren. (Christian Kosak)

Mehr als 130 Ausbildungsbetriebe, Innungen, Institutionen, Hochschulen und Einzelpersonen aus der beruflichen Praxis geben in dem Schulgebäude, Am

Osterholze 2, Einblicke in Ausbildungs- sowie Studienmöglichkeiten und informieren über Berufsfelder. Darunter sind auch neu teilnehmende Arbeitgeber wie die Hansestadt Bremen, das Berufsbildungswerk oder das Fraunhofer Institut. In mehr als 200 Vorträgen können die Schüler, aber auch ihre Eltern, ein Bild über mögliche berufliche Wege gewinnen. Ein Flyer, der öffentlich ausliegt, listet durch farbig gestaltete Überschriften alle Aussteller auf und nennt Stand- und Raumnummern. Die Aussteller kommen aus den Bereichen Landwirtschaft, Ernährung, Gastronomie, Gesundheit, Pflege und Sozialpädagogik, Studium, Technik sowie Wirtschaft und Verwaltung. Angeboten werden dazu auch 30- bis 60-minütige Führungen.

Ein besonderer Schwerpunkt sei zudem die Schul- und Berufswegplanung. Wie müssen professionelle Bewerbungsunterlagen aussehen? Wie verläuft ein Vorstellungsgespräch? Und womit kann ein Kandidat punkten? Das sind nur einige Fragen, um die es geht. Zur Eröffnungsfeier am Donnerstag, 21. November, 17.30 bis 18.30, Uhr hält außerdem ein aus Syrien geflüchteter Schüler einen Vortrag über seinen Weg zum Ausbildungsplatz. „Er lässt sich inzwischen bei den Stadtwerken in Bürokommunikation ausbilden“, erläutert Finken.

Die BOT-Sponsoren (v.l.): Daniela Westerhoff, IHK Stade, Renate Dibbern, Kreis-­ handwerkerschaft Elbe-Weser, Ines Buurmann, Agentur für Arbeit, Jutta Finken stellvertretende Schulleiterin BBS Osterholz-Scharmbeck, Rainer Kastens, Agentur für Arbeit, Kerstin Binder, Verwaltungsleitung BBS Osterholz-Scharmbeck, Andrea Schünemann, Sparkasse Rotenburg Osterholz, Maike Jaschok, AOK Niedersachsen und Katrin Ruröde, Osterholzer Kreisblatt. (Ulrike Schumacher)

Die stellvertretende Schulleiterin, die den BOT wieder zusammen mit der Verwaltungsangestellten Kerstin Binder organisiert hat, betont noch einmal die große Chance, die in einem solchen Berufsorientierungstag liege. „Die Frage ist“, sagt Finken, „ob wir es schaffen, die Schülerinnen und Schüler zu erreichen.“ Es gebe Aussteller, merkte sie kritisch an, die „nicht das Gefühl haben, dass die Jugendlichen die Messe bewusst wahrnehmen“. Gleichwohl, schränkte die stellvertretende Schulleiterin ein, gebe es auch viele ernsthaft interessierte Teilnehmer. „Es wird immer Schülerinnen und Schüler geben, die gut vorbereitet in die Messe gehen, aber eben auch solche, die nicht vorbereitet sind“, sagt Finken.

Überhaupt habe sich das Blatt auf dem Ausbildungsmarkt gewendet. „Es ist schwierig, gute Auszubildende zu bekommen“, bestätigten auch die Sponsoren. „Wir können uns die Auszubildenden nicht mehr so aussuchen wie früher“, sagt AOK-Vertreterin Maike

Jaschok. Jugendliche würden heute länger nach einem Ausbildungsplatz suchen als früher, erläutert Andrea Schünemann von der Sparkasse Rotenburg Osterholz. Sie lassen sich bei der Suche Zeit und entscheiden sich viel später für einen Ausbildungsplatz, fügt Daniela Westerhoff von der Industrie- und Handelskammer Stade hinzu. „Wer gut ist, kann sich vor Ausbildungsangeboten nicht retten.“ Es komme aber auch vor, dass ein zugesagter Ausbildungsplatz nicht angetreten werde – und das ohne vorherige Absage. Das treffe inzwischen auch große, renommierte Unternehmen.

Vorführungen gewähren Einblicke in den Berufsalltag. (Christian Kosak)

Kritisch blickt Westerhoff auch auf das Azubi-Speed-Dating, das im Sommer in der Stadthalle Oterholz-Scharmbeck stattfand. „Die Resonanz der Bewerber ist nicht so, wie wir das gern hätten.“ Die Teilnahme künftiger Azubis sei zurückhaltend gewesen. Entsprechend werde darüber nachgedacht, im kommenden Jahr auf das Speed-Dating zu verzichten.

Fragen zu stellen ist mehr als erwünscht. (Christian Kosak)

Renate Dibbern von der Kreishandwerkerschaft berichtete, dass „immer mehr Abiturienten ins Handwerk gehen“. Gleichwohl bereite es ihr aber auch Sorge, „dass enorm viele Ausbildungsverträge noch in der Probezeit gekündigt werden“. Es gebe eine „hohe Abbrecherzahl“. Rainer Kastens von der Agentur für Arbeit nennt die positive Entwicklung für schwächere Bewerber. „Kandidaten, die sich vor Jahren noch schwer getan hätten, haben heute gute Chancen.“

Weitere Informationen zu der diesjährigen Berufsorientierungsmesse BOT, den Ausstellern, Vorträgen und vielem mehr gibt es im Internet unter www.bbs-ohz.de/bot.