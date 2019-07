Die Tage der Regentschaft des Königshauses 2018/2019 sind gezählt: An diesem Wochenende feiern die Hüttenbuscher ihr Schützenfest und ermitteln dabei ihre neuen Majestäten. (Johann Schriefer)

Brauchtum und Tradition werden bei den Vereinsmitgliedern groß geschrieben, aber auch der sportliche Geist ruht nicht. An diesem Wochenende steht für den Schützenverein der Höhepunkt des Jahres an: das 115. Schützenfest. Vom heutigen Freitag bis Sonntag, 19. bis 22. Juli, gibt es neben vielen spannenden Wettbewerben für Schützen und Nicht-Schützen jede Menge Kurzweil und Unterhaltung. Zudem schießen die übrigen örtlichen Vereine den Ortsratpokal aus.

Der Startschuss für das Fest fällt heute mit dem Warmschießen auf allen Ständen um 15 Uhr. Der erste Festtag verläuft ruhig und klingt ab 20 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein im Schützenhaus aus.

Umtrunk und Ausmarsch

Am Sonnabend, 20. Juli, starten die Vereinsmitglieder mit einem Frühstück beim Vizekönig Hans Jürgen Prigge und lassen dabei die Regentschaft der noch amtierenden Majestäten – in Person von Schützenkönig Günther Böttjer und seiner Schützenkönigin Manon Behrens- Knoblauch, den beiden Vizemajestäten Prigge und Janina Müller sowie Jugendkönig Tim Stelljes und

Vizejugendkönig Luca Mahnken – Revue passieren. Um 13 Uhr laden die Vizemajestäten Prigge und Müller zum Umtrunk und musikalischen Auftakt in die Schützen-

halle ein. Für ordentlich Stimmung sorgen die Torfteufel Worpswede mit einem Auszug aus ihrem Repertoire. Um 14.30 Uhr begeben sich die Schützen an die Schießstände und ermitteln in einem spannenden Wettbewerb ihre besten Vereinsmitglieder und ersten Majestäten. Diese werden gegen

19 Uhr bei der Proklamation bekannt gegeben. Im Anschluss geht die Feier für das scheidende

Königshaus mit der Musik von DJ Mallorca Uwe ausgelassen weiter.

Volkskönig gesucht

Nicht allzu lang sollte die Party für die Schützenfrauen gehen, die am Sonntag bereits um 9.30 Uhr zum Empfang und fürstlichen Frühstück bei der Schützenkönigin 2018/2019 eingeladen sind. Der komplette Verein kommt um 12 Uhr in der Schulstraße 41 zusammen, um das Königshaus abzuholen. Nach einem kleinen Umtrunk setzt sich dort gegen 14.45 Uhr der Umzug durch den Ort in Bewegung. Delegationen der befreundeten Schützenvereine aus Bornreihe, Freißenbüttel und Worpswede werden sich dem Festmarsch durch die Straßen anschließen, ebenso die Musiker des Spielmannszugs des TSV Osterholz-Scharmbeck. Die Schützen hoffen auf zahlreiche Gäste, die

den Schützen vom festlich geschmückten Straßenrand zujubeln.

Auf dem Festplatz geht es am Sonntagnachmittag mit den sportlichen Wettbewerben weiter. Um

15 Uhr beginnt das Schießen auf

allen Ständen. Ebenso dürfen alle Gäste ab 16 Uhr ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen und sich am Volkskönigsschießen auf den hölzernen Königsadler beteiligen. Gegen 19 Uhr soll der Träger dieses Titels feststehen und wird offiziell bekannt gegeben. Zudem wird der neue Schützenkönig mit seinem Gefolge ins Amt eingeführt. Der Abend klingt mit einem rauschenden Königsball unter der musikalischen Begleitung von DJ Mallorca Uwe aus.

Der Festreigen der Schützen aus Hüttenbusch findet in gewohnter Weise am Montag, 22. Juli, seinen Abschluss mit einem Fischessen im Schützenhof. Dazu treffen sich die Vereinsmitglieder gemeinsam mit dem Vorstand und allen Gästen um 12.30 Uhr beim Festwirt Jürgen Bohling.