Jörg Viohl stellt den Everdure-Grill vor und lädt morgen zur Verkostung ein. (Klaus Göckeritz)

Dafür sorgen Jörg Viohl und sein Team mit einem beeindruckenden Sortiment. „Die Nachfrage bei den Grillgeräten ist gleichbleibend groß und wir halten unser Angebot stets auf dem neuesten Stand“, erläutert der Geschäftsführer. Das aktuelle Beispiel ist Viohl zufolge eine feine Auswahl an verschiedenen Grillgeräten des Herstellers Everdure. „Die kommen aus Australien. Die dortigen Ingenieure und Designer der Geräte wissen, auf was es beim Grillen ankommt“, sagt Viohl zu den Gas- und Kohlegrills. Bei deren Entwicklung hatte ein bekannter Koch und Inhaber eines Michelin-

Sternerestaurants in Bray bei London sprichwörtlich die Hände im Spiel. Heston Blumenthal war mit seiner Erfahrung sowie seinen Tipps an der Entwicklung der Produkte beteiligt und beriet in Sachen Holzkohlegrills, Gasgrills sowie Outdoor-Küchen.

Die Grills haben es Viohl zufolge in sich und werden allen Ansprüchen von Outdoorfans gerecht: Sie sind formschön und in kurzer Zeit einsatzbereit. Dafür sorgt eine elektrische Heizspirale, die auf Knopfdruck reagiert und die Holzkohle innerhalb von zehn Minuten erglühen lässt. Attraktiv ist ein integriertes und ausfahrbares Rotisserie-System. Der Spieß lässt sich elektrisch und stufenlos auf den richtigen Abstand zur Kohle bringen und ist nicht nur komfortabel, sondern außerordentlich stabil. Die Säulen mit dem Spieß tragen 40 Kilogramm. „Damit kann man ein stattliches Stück Fleisch auf dem Grill zubereiten“, sagt Viohl.

Zudem ist die Pflege des Grills gut durchdacht. Dafür sorgen eine dreifach porzellanemallierte Grillwanne und eine entnehmbare Kohleschale. Die Produkte von Everdure können Interessierte am morgigen Freitag im Baumarkt aus nächster Nähe in Augenschein nehmen. Auf dem Grill werden zudem Gerichte zubereitet, die probiert werden können. Die Präsentation findet von 10 bis 16 Uhr statt.

Wer grundsätzlich auf den Geschmack gekommen ist, kann sich in der Grillabteilung umsehen. Der Baumarkt führt Exemplare von Broil King, Campingaz, Rösle, Cobb und Landmann. Abgerundet wird das Sortiment mit der Hausmarke Mr. Gardener.

Hinzu kommt das reichhaltige Zubehör und eine üppige Auswahl an Saucen und Gewürzen. „Wir freuen uns auf viele Besucher und stehen für Informationen gern zur Verfügung“, sagt Viohl und lädt für morgen zur Präsentation mit Verkostung ein.

