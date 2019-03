Bei einem Trauerfall überschlagen sich die zahlreichen Aufgaben für die Familie. Innerhalb kurzer Zeit muss die Beisetzung organisiert werden. Zusätzlich sind verschiedene Formalitäten zu erledigen. Meistens stehen die Angehörigen damit vor einer unbekannten Aufgabe und fühlen sich aufgrund der vielen Entscheidungen mit der Situation überfordert. Dank der Expertise und der Unterstützung des Bestatters wird vieles leichter. Dabei ist es den Hinterbliebenen freigestellt, einzelne Leistungen selbst zu übernehmen.

In enger Absprache mit der Familie organisieren die Fachleute unter anderem die Überführung des Verstorbenen, die hygienische und kosmetische Versorgung sowie die Aufbahrung des Leichnams. Letztere kann sowohl im Bestattungshaus als auch in externen Räumen, etwa in einer Friedhofskapelle, stattfinden.

Viele weitere Fremdleistungen werden über das Bestattungsunternehmen abgewickelt. Dazu gehören die Friedhofsgebühren und bei Bedarf die Kosten für das Krematorium. Weitere Aufgaben sind unter anderem die Anfertigung der Traueranzeige, Karten oder des Blumenschmucks. Im Trauerfall übernimmt das Bestattungsunternehmen nicht zuletzt eine seelsorgerische Betreuung.

Bereits zu Lebzeiten kann bei dem Institut eine Bestattungsvorsorge festgelegt werden. Darin wird beispielsweise die eigene Beisetzung und Trauerfeier geplant, sodass alles nach persönlichen Wünschen umgesetzt wird.