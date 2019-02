Gudrun Ahrens (links) und Gitta Gieschen kennen sich mit den neuesten Trends der Schuhwelt aus. (Schuhhaus Wilstedt)

Die dicken Pullis wandern im Schrank nach hinten, die Winterschuhe werden nur noch selten benötigt und der Platz wird frei für neue, trendige Mode. Ob schick, funktional oder beides: Wer seine Füße neu einkleiden möchte, wird im Schuhhaus Wilstedt fündig. Gudrun Ahrens und Gitta Gieschen kennen die neuen Trends. Sie empfehlen die Schuhe von Josef Seibel. „Das Leder ist handschuhweich und trägt sich sehr angenehm“, sagt Ahrens. Die flachen und sportiven Treter gibt es für Damen und Herren in zahlreichen Farben. „Die Mode ist derzeit eher schlicht, die auffällig farbigen Schuhe sind da ein Hingucker“, sagt Gieschen. Beliebt seien auch Schuhe der Marke Froddo. Das Label setzt auf hochwertige, schadstofffreie Rohstoffe, das Leder ist weich und die Sohle besteht aus weichem Kautschuk. Passende Accessoires wie Tücher und Taschen gehören auch zum Sortiment. Kleine Gäste sollten ebenfalls vorbeischauen, denn Kinderschuhe sind aktuell um 20 Prozent reduziert.

Zum Frühling gehört auch, dass viele Menschen wieder mehr Lust auf Bewegung haben. Spaziergänge, Radtouren oder Gartenarbeit bringen den Körper in Schwung. Um den Winter aus den Knochen zu treiben, lässt sich auch an der Ernährung drehen. Ernährungsberaterin Carola Schröder rät, auf kohlenhydratreiche Lebensmittel zu verzichten, stattdessen mehr Gemüse und gesunde Fette in den Speiseplan zu integrieren. Die sogenannte Low-Carb- Ernährung sorge nicht nur für ein gutes Körpergewicht, sondern führe auch zur Linderung gesundheitlicher Beschwerden. „Unsere Ernährung ist der Auslöser vieler Krankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck“, sagt die Wilstedterin, die sich regelmäßig weiterbildet. So ist Schröder mittlerweile auch zertifizierte Vitamin-D-Beraterin und Omega-3- Fettsäuren-Beraterin.

Bei einem ganztätigen Workshop am Sonnabend, 6. April, informiert sie in Kooperation mit der Naturheilpraxis Albat über die Darmgesundheit und Ernährung. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.dein-low-carb.de/blog. Bei Gruppen- und Einzelcoachings erhalten die Teilnehmer ebenfalls wertvolle Tipps zur gesunden Ernährung.

Dass die milden Temperaturen Frühlingsgefühle auslösen, merkt auch Entelmann Blumen & Pflanzen. Die Kunden würden am liebsten schon ihren Garten umgraben und neue Pflanzen hineinsetzen, wissen Anja Holsten und ihre Mitarbeiterinnen, die allerlei farbenfrohes Gewächs bereithalten. „Mit Blumen für den Topfgarten kann man es sich bereits vor der Tür schön machen“, sagt Holsten mit Blick auf Zwiebelblüher wie Hyazinthen und Narzissen. Türkränze aus Birke, Moos und mit bunten Bändern verziert sorgen auch bei Gästen für Freude. Für den Wohnbereich haben die Geschäftsführerin und ihr Team zudem frühlingshafte Glasschalen im Angebot.

Wenn es um größeres Grün geht ist Steffen Baier ein guter Ansprechpartner. Er hat sich mit seiner Firma BGS auf die Baum- und Gartenpflege spezialisiert. Der Profi ist geübt darin, Bäume in Form zu bringen und bietet auch Spezialfällungen an. Pflasterarbeiten und Beetgestaltungen zählen ebenso zu seinem Arbeitsgebiet. Wer eine energetische Dachsanierung, einen Neubau, eine Aufstockung oder eine Modernisierung der Hausfassade plant, kann sich bei der Firma Zimmerei & Holzbau Torsten Herr beraten lassen. Der zertifizierte Fachbetrieb für ökologische Dämmung ist mit einer eigenen Einblasmaschine ausgestattet und auf Schüttdämmungen spezialisiert. Auch Mattenware für alle Bereiche im Haus bietet Zimmermeister Torsten Herr an.

Zudem hat der Betrieb eine spezielle Abbundanlage, die Holzbearbeitungen und Verbindungen präzise und schnell herstellt. „Mit dieser Technik schneiden wir Material für Bauvorhaben wie Überdachungen, Carports, Dachstühle und auch ganze Häuser nach Kundenwünschen und statischen Vorgaben zu“, sagt Herr.