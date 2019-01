Eröffnet wurde das Geschäft am Amtsdamm 27 von Anke Voss. Auch wenn sich in dieser Zeit einiges verändert hat, so ist doch auch vieles gleich geblieben. Die Inhaberin legt nach wie vor großen Wert darauf, ihren Kunden hochwertige Produkte zu moderaten Preisen anzubieten. Sie bezieht die Waren aus Deutschland, Holland und Dänemark und gewährleistet schon allein dadurch eine hohe

Qualität. Insbesondere im Elektrobereich legt Anke Voss großen Wert darauf, dass die Produkte schadstofffrei und geprüft sind.

Das umfangreiche Sortiment ist einer der viele Gründe, warum die Kunden dem Haushaltsstudio treu bleiben. Doch auch der Service spielt eine Rolle. Ist ein Artikel mal nicht vorhanden, wird er schnellstens bestellt. Auf Wunsch wird die Ware sogar versendet. Dass Geschenke und Gutscheine originell, liebevoll und zum Anlass passend verpackt werden, ist für Anke Voss und ihr Team selbstverständlich. Seit acht Jahren ist zudem der DPD-Paketshop mit im Haus.

„Wir sind unseren Kunden sehr dankbar, dass sie uns die Treue

halten“, betont Anke Voss. Nach 20 Jahren soll noch lange nicht Schluss sein. Stattdessen ist das Team stetig bemüht das Angebot zu erweitern und freut sich auf zahlreiche weitere Besuche der Kunden.