Peter Ehlers, Inhaber des Sporthauses Lilienthal, freut sich auf die neuen Schuhe, Jacken, Polos und Jeans für Männer von Timberland. (Andreas Schack)

Einkaufen, zum Friseur gehen und danach gemütlich einen Kaffee trinken – der Besuch in Lilienthal ist jedes Mal ein Erlebnis. Doch Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen leisten noch mehr für die Gesellschaft: Sie sichern Arbeits- sowie Ausbildungsplätze und tragen durch ein vielseitiges Engagement dazu bei, dass

die Städte und Gemeinden im Landkreis Osterholz lebenswert bleiben.

Ziel der Aktion Heimat shoppen ist es daher, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen für die Lebensqualität in der Region mehr in das Bewusstsein der Menschen zu rücken. Durch einen Einkauf vor Ort gestalten die Kunden ihr eigenes Lebensumfeld positiv mit. Die Initiatoren nennen gute Gründe für den Einkauf im lokalen Einzelhandel: „Gute Beratung und Service steigern die Kundenzufriedenheit. Wer könnte besser beraten als jemand, der weiß, was seine Kunden wünschen, weil er sie persönlich kennt, weil er dort lebt, wo sie leben“, sagt Heike Wilhelm. Die Aktion Heimat shoppen unterstütze zudem Veranstaltungen, Vereine und Initiativen. „Das Vereinsleben braucht lokale Geschäfte, denn die Organisatoren von Veranstaltungen und Gemeindefesten erhalten oft finanzielle Unterstützung von örtlichen Unternehmen. Das bedeutet: Mit jedem Einkauf und jedem Gaststättenbesuch unterstützen die Kunden gleichzeitig auch das bürgerliche Engagement in ihrer Stadt“, erläutert die Sprecherin der Initiative Wir an der 4. Heimat shoppen sichere außerdem Arbeit und Ausbildung, fügt sie hinzu.

Anja Behrens von Moor Flowers schenkt ihren Kunden an diesem Wochenende zu jedem kreativen Strauß noch eine Rose. (Andreas Schack)

„Geschäfte und Gastronomiebetriebe sind wichtige Arbeitgeber vor Ort und Berufsausbilder. Mit

jedem Einkauf tragen die Lilienthaler dazu bei, dass es auch so bleibt und jungen Menschen in ihrer Heimat eine wirtschaftliche Perspektive geboten wird“, sagt Wilhelm. Heimat shoppen mache die Wümmegemeinde lebenswert: „Nicht nur Gebäude und Geschichte machen einen Ort besonders. Auch die Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten und die Besonderheit der Gastronomie prägen ihn. Je mehr Kunden diese Angebote nutzen, desto attraktiver und lebendiger wird ihre Gemeinde“, erläutert die Unternehmerin. Nicht zuletzt reduziere Heimat shoppen auch die Umweltbelastung. „Je weiter wir für unseren Einkauf fahren, desto mehr belasten wir die Umwelt — und unseren Geldbeutel. Ein Einkauf vor Ort bedeutet weniger Energieverbrauch, weniger Staus sowie mehr Zeit und Geld für andere schöne Dinge“, sagt Wilhelm.

Nach Aussage der Sprecherin von Wir an der 4 stärke Heimat shoppen darüber hinaus die Gemeinde. „Jeder Euro, den wir innerhalb der Gemeindegrenzen ausgeben, nutzt unserer Heimat, denn Einzelhändler und Gastronomen zahlen Gewerbesteuer. Diese Steuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Somit stärken wir mit jedem Einkauf oder Restaurantbesuch die wirtschaftliche Grundlage unseres Ortes“, macht Wilhelm Werbung für den Einkauf in Lilienthal.