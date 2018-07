Seit etwa 30 Jahren reist der gebürtige New Yorker Fred Hansen im Sommer alljährlich nach Deutschland, um eine Rundreise zu unterschiedlichen Schützenfesten der Bundesrepublik zu machen. (FR)

„Jedes Jahr legt er rund 5000 Kilometer zurück, um mit uns zu feiern“, würdigen Vereinsvorsitzender Axel Erbe und seine beiden Stellvertreter Helmut Stelljes sowie

Harald Kohlmann das Engagement und die Treue Hansens. Nach seinem Flug über den großen Teich besucht der gebürtige New Yorker, der neben Hochdeutsch auch Plattdeutsch spricht, jedes Mal noch weitere Schützenfeste in der Region. Während seines mehrwöchigen Aufenthalts feiert der pensionierte Lehrer aber auch Volksfeste im Sauerland und in Ostfriesland.

Es gibt sogar eine Tradition für den Ehrengast: Wie in den Jahren zuvor wird beim Schützenfest aus den Vereinen Lilienthal, Heidberg-Falkenberg und Worphausen eine Majestät des New Yorker Schützencorps ausgeschossen. Vor einem Jahr errang Rosi Teckentrup vom Schützenverein Worphausen den Titel der Schützenkönigin des New Yorker Corps. Aus der Hand von Hansen erhielt sie eine entsprechende Plakette.