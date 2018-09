Die Entscheidung für einen Beruf ist nicht einfach, schließlich sollte er einen im Idealfall ein ganzes Leben lang begleiten. Ob Teamplayer oder Einzelkämpfer, Theoretiker oder

Macher – für jede Persönlichkeit gibt es am Ende den richtigen Job. Doch den müssen Schulabgänger erst einmal finden. Viele Internetseiten bieten Selbsttests an, um herauszufinden, welche Branche infrage kommt. Bei einer Berufsberatung von der Agentur für Arbeit gibt es in der

Regel weitere Informationen rund um das Thema Bewerbung sowie Adressen.

Kreativ und menschlich

Fällt die Entscheidung für einen handwerklichen Beruf, gibt es wiederum zahlreiche Möglichkeiten. Wer sich beispielsweise einen möglichst vielseitigen Alltag wünscht, sollte sich über die vier Ausbildungen im Sanitär- Heizung-Klima- Handwerk (SHK) informieren. Denn Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Ofen- und Luftheizungsbauer, Behälter- und Apparatebauer sowie Klempner sind sowohl im Umgang mit Menschen als auch auf der kreativen Ebene gefordert. Beispielsweise wissen Ofen- und Luftheizungsbauer nicht nur, wie ein Ofen oder Kamin gebaut, gereinigt und repariert wird. Die Fachleute beraten auch, wie sich beim Heizen Energie einsparen lässt.

Für den Kunden immer auf Draht sind Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Die Spezialisten kennen sich dort aus, wo Elektrizität fließt. Haben Jugendliche die Ausbildung abgeschlossen, sind die Chancen auf eine Übernahme gut, heißt es seitens des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke.

Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Berufsbilder gibt es im Internet auf www.zeitzustarten.de. Dort gibt es auch einen Berufefinder.

Wer im Fachbetrieb vor Ort nach einem Praktikums- oder Ausbildungsplatz fragen möchte, findet über die Suchfunktion dieser Internetseite ferner seinen richtigen

Ansprechpartner.