Innungs-Obermeister Markus Hünken repariert die Armaturbeleuchtung eines Mercedes von 1989. (Kim Wengoborski)

Die Autohäuser verkauften weniger Fahrzeuge, und die Werkstätten hätten weniger zu tun, so die Rückmeldung der Betriebe. „Bei geringerer Laufleistungen fallen natürlich seltener Wartungsarbeiten an“, erläutert Hünken.

Die Ausbildungssituation bleibt von den Veränderungen ebenfalls nicht verschont. Bisher wurden nur wenige neue Ausbildungsverträge geschlossen. „Normalerweise gibt es zu diesem Zeitpunkt im Jahr bereits mehr feste Zusagen“, berichtet der Innungsobermeister. Auch Praktika seien unter den derzeitigen Bedingungen schwieriger zu realisieren. Hünken vermutet, dass einige Betriebe noch zögern und die Entwicklung abwarten, bevor sie Auszubildende einstellen.

Die Arbeit in den Kfz-Werkstätten wandelt sich rasant. (David-Wolfgang Ebener, picture alliance / David-Wolfgang Ebener/dpa)

Die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker dauert in der Regel dreieinhalb Jahre. In dieser Zeit lernen die Auszubildenden im Betrieb und in der Berufsschule elektronische Systeme kennen und erfahren, wie sie Fehler finden und beheben. Daneben spielt trotz aller Modernisierung auch die Mechanik eine wichtige Rolle. Ein freundlicher und höflicher Umgang mit den Kunden wird den angehenden Kfz-Mechatronikern ebenfalls mit auf den Weg gegeben. Im ersten Lehrjahr beträgt die monatliche Vergütung 770 Euro, im zweiten 840 Euro, im dritten 951 Euro, und im vierten Lehrjahr sind es 1006 Euro.

Neue Technologien

Der Spaß am Schrauben und die Leidenschaft für motorisierte Fahrzeuge mögen oft die Hauptgründe für die Entscheidung zur Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker sein. Die Branche kann sich insgesamt nicht über zu wenig Nachwuchs beklagen. Zuletzt haben die Betriebe der Osterholzer Innung im Durchschnitt jährlich knapp 30 Auszubildende bis zur Gesellenprüfung geführt. Im Januar haben 26 junge Menschen die Prüfung erfolgreich bestanden. Marc Monsees, der im Autohaus Viohl in Worpswede seine Ausbildung absolviert hat, erhielt sogar eine Auszeichnung für seine außergewöhnlich guten Leistungen im praktischen Teil.

Voraussetzungen, um die Ausbildung erfolgreich zu bestehen, sind gute Mathekenntnisse, technisch-handwerkliches Geschick und Sorgfalt. Darüber hinaus ist Neugier eine wichtige Eigenschaft, denn in Anbetracht der sich stetig entwickelnden Technik lohnt sich die Freude an Neuem.

Für die Werkstätten bedeutet der Wandel, ihre Mitarbeiter permanent auf dem Laufenden zu halten. Dafür sorgen unter anderem Schulungen und Weiterbildungen, die aufgrund des Coronavirus derzeit in der Regel virtuell stattfinden. Insbesondere noch relativ junge Technologien fordern die Mitarbeiter heraus. Elektroautos, Hybrid-Fahrzeuge, Unterhaltungs-, Kommunikations- und Fahrsicherheitsprogramme entwickeln sich in rasender Geschwindigkeit weiter. Darüber hinaus bringt die neue Technik nicht nur Herausforderungen mit sich, sondern auch Erleichterung. Zwar findet ein Großteil der Tätigkeit immer noch in der Werkstatt statt, doch moderne Maschinen und Werkzeuge sorgen immer mehr für ein angenehmes und gesundheitsschonendes Arbeiten.