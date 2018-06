Für trauernde Angehörige ist Christiane Antoni in der Grasberger Filiale des Bestattungshauses Franzke die richtige Ansprechpartnerin, hier mit Geschäftsführer Frank Lemke. (Johann Schriefer)

Frank Lemke hat das Bestattungshaus Franzke in der

Dorfstraße 1 in Worpswede-Neu Sankt Jürgen vor vier Jahren übernommen. Seit einiger Zeit ist sein Institut auch in der

Hermann-Lamprecht-Straße 33 in Gnarrenburg präsent. Jetzt eröffnete er eine weitere Filiale in der Speckmannstraße 1 in

Grasberg.

„Wenn der Mensch den Menschen braucht“ lautet der Spruch auf dem großen Transparent über der Eingangstür des direkt am Grasberger Kreisel gelegenen Hauses. Ansprechpartnerin dort ist Lemkes Mitarbeiterin Christiane Antoni, an die sich von einem Trauerfall betroffene Familien in allen Fragen vertrauensvoll wenden können.

In der neuen Filiale des Bestattungshauses Franzke in Grasberg finden Trauernde Hilfe und Unterstützung. (Johann Schriefer)

Früher habe das in Grasberg ansässige Bestattungshaus von

Wilfried Högemann jahrzehntelang Bestattungen aus Grasberg und den umliegenden Orten vorgenommen, sagt Lemke. Aus

Alters- und Gesundheitsgründen habe dieser sein Institut an das Bestattungshaus Franzke abgegeben. Ihm sei es wichtig, erläutert der heutige Inhaber, den Menschen vor Ort eine Anlaufstelle zu bieten. Mit Antoni finden die Hinterbliebenen eine fachlich versierte Mitarbeiterin, zu der sie einen persönlichen Kontakt aufbauen können, und die sie in den schweren Stunden begleiten wird.

Stets ein offenes Ohr

Wie der Geschäftsführer und seine Mitarbeiterin erklären, bieten sie in der neuen Filiale in der

Speckmannstraße 1 sämtliche Bestattungsformen an. Dazu gehören neben Erd- auch Feuer-, Friedwald- und Seebestattungen. Zudem kümmert sich ds Team um Blumen, Dekorationen, Drucksachen und Zeitungsanzeigen. Des Weiteren können im Ausstellungsraum Särge und Urnen ausgesucht werden. Ferner wird auf Wunsch die Trauerfeier organisiert. Bei der Beschaffung und Gestaltung von Grabsteinen kooperiert das Bestattungshaus Franzke mit dem Steinmetzbetrieb Spieler.

„Wir sind aber nicht nur für die Bestattung zuständig“, sagt Lemke. Die Bereitschaft, für die Menschen da zu sein, endet im Institut Franzke nicht mit der Beisetzung. So informiert das Team Behörden, die Rentenkasse, Versicherungen und die Krankenkasse über den Todesfall. Dadurch wird den emotional stark angespannten Trauernden eine erhebliche Last genommen. Auch nach der Trauerfeier haben Antoni und die anderen Mitarbeiter stets ein offenes Ohr für die Hinterbliebenen. Unter anderem werden den Familienangehörigen Trauergesprächskreise angeboten.

Neu ist der Letzte Hilfe Kurs, mit dem die Verantwortlichen des Bestattungshauses alle Generationen ermutigen wollen, sich rechtzeitig mit dem Tod auseinanderzusetzen. Der Kurs richtet sich an alle Interessierten und findet am Donnerstag, 19. Juli, in der Grasberger Filiale vom Bestattungshaus Franzke statt. Infos und Anmeldungen unter Telefon 04208 / 1694.