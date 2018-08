Hochwertige Öle vervollständigen das Angebot rund um Gesundheit und die emotionale Balance. (Klaus Göckeritz)

Die ausgebildete Ergotherapeutin bietet in ihren Räumen, Erbrichterweg 6, integrierte Lösungen an.

„Ich verstehe mich als ganzheitlicher Gesundheitscoach“, erläutert die Borgfelderin und hebt die Bedeutung von Bewegung hervor. In den Räumen ihres Gesundheits-ABC Balance pro vermittelt sie ihren Kunden Achtsamkeit und Aufmerksamkeit.

Im Körper hängt alles zusammen, veranschaulicht Sabine Tischer. (Klaus Göckeritz)

Haltung korrigieren

„Zu mir kommen viele Menschen mit Nacken-, Schulter- oder Rückenschmerzen. Es sind auch welche dabei, bei denen herkömmliche Behandlungen nicht angeschlagen haben“, sagt Tischer. Sie geht das jeweilige Problem allumfassend an – erklärt ihrem Gegenüber, was eine falsche Arbeitshaltung am Computer mit Kopf, Nacken und Schultern macht und wie sich Beschwerden lösen beziehungsweise vermeiden lassen. Die Kunden sollen Zusammenhänge verstehen, um auf lange Sicht die für sie richtigen Entscheidungen treffen zu können.

Dabei setzt die Ergotherapeutin unter anderem die Alexandertechnik ein. Damit werden schlechte Angewohnheiten wie schiefes Stehen und krummes Sitzen bewusst vermieden sowie eine ausbalancierte Haltung trainiert. Mit Prävention und Selbstheilung setzt die Technik, die nach ihrem Erfinder Frederick Matthias Alexander benannt ist, auf die Achtsamkeit des Menschen. Gleichzeitig bauten die Übungen Nervosität und Erschöpfung ab, sagt die Ergotherapeutin. Ein weiterer Baustein ihrer integrierten Lösung ist Bowtech, eine von dem Australier Tom Ambrose Bowen entwickelte Methode. Durch spezifische Griffe am Fasziensystem, zu dem Sehnen, Bänder und Bindegewebe gehören, wird die Selbstregulation des Körpers angeregt. „Damit werden Wege für die Bewegung frei gemacht. Die Auswirkungen der Behandlung treten für den Kunden häufig überraschend schnell ein“, sagt Tischer.

Einen hohen Stellenwert hat bei Balance pro das Coaching, bei dem Ziele und Wünsche für das Berufs- oder Privatleben mit dem Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden erarbeitet werden. Dadurch vermittele sie dem Klienten konkrete, individuelle und lebensnahe Tipps und gibt Hilfestellungen.

Abgerundet wird das Angebot durch den Einsatz hochwertiger, nachhaltig gewonnener therapeutischer Öle. Diese könnten je nach Art aufgetragen, einmassiert, inhaliert oder eingenommen werden, erläutert die Präventionsexpertin.

Als Ergotherapeutin arbeitet

Tischer seit 35 Jahren. Nach den entsprechenden Ausbildungen ist sie seit 2008 Lehrerin der Alexandertechnik und als sogenannter Bowen Practitioner tätig. Zudem wendet sie die Bewegungslehre nach Liebscher und Bracht an.

Der Körper sei ein komplexes System, in dem alles zusammenhänge, erläutert Tischer. Elementar sei die Bewegung: „Wer sich nicht bewegt, verklebt.“ Auf Wunsch kommt die Expertin nach Hause. Sie hält zudem Vorträge und bietet ihre Lösungen für Firmen und Organisationen an.

Zudem ist sie Mitglied der Borgfelder Werbegemeinschaft, die den Standort gezielt bewirbt und auf vielfältige Angebote im Ortsteil hinweist.

Sabine Tischer, Erbrichterweg 6 in

Borgfeld, vergibt Termine montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und nach Absprache unter Telefon 0176/ 24 34 39 54 oder per E-Mail an Tischer@balancepro.de. Weitere Infos über Balance pro gibt es im Internet unter www.balancepro.de.