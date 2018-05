Wilstedt ist eine lebenswerte Gemeinde im Grünen. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

So verfügt Wilstedt über Schule und Kindergarten, ein Freibad, eine große Sportstätte, viele Vereine, eine Werbegemeinschaft und Veranstaltungen, die weit über die Gemeinde hinaus strahlen. So wie das Olivenölfest, das in jedem Mai unzählige Besucher aus dem gesamten Norden anzieht und den Volkslauf Wilstedt bei Nacht mit ebenfalls großer Resonanz. Wilstedt beherbergt aber auch viele Firmen und ein Einzelhandelsangebot, das sich am nächsten Sonntag, 6. Mai, einmal mehr vorstellen wird. „Wir sind dabei und haben die Türen geöffnet“, sagt Gitta Gieschen von der örtlichen Werbegemeinschaft mit Hinweis auf gleich drei große Veranstaltungen: Die Olivenöl-Abholtage, den Oldtimertreff mit Flohmarkt und auf den verkaufsoffenen Sonntag der Einzelhändler.

Gitta Gieschen von der Werbegemeinschaft weist auf viele Angebote hin.

Vor einigen Jahren habe sich die Kaufmannschaft in Zusammenhang mit dem Olivenölfest für einen verkaufsoffenen Sonntag entschieden und diese Entscheidung nicht bereut, erklärt Gitta Gieschen von der örtlichen Werbegemeinschaft. Die Besucher hätten das Angebot gerne angenommen und so erwarte man auch zur neuerlichen Auflage des verkaufsoffenen Sonntags am 6. Mai von 12 bis 17 Uhr wieder viele Stammkunden. Die Geschäfte haben sich entsprechend darauf eingerichtet und bieten attraktive Rabattaktionen und Prozente an.

Zweirad Bahrenburg hat auch geöffnet.

Zu einem bewegten Wilstedter Wochenende tragen auch die Oldtimerfreunde bei. Die Mitglieder des 2003 gegründeten Vereins haben sich alten Traktoren , Motorrädern und auch Autos verschrieben und laden zu einem Treffen auf den Schützenplatz ein. Das Angebot ist umfassend, wie Didi Meyer von den Oldtimerfreunden ankündigt. Von 11 bis 18 Uhr wird dort nicht nur alte Technik gezeigt, Interessierte können auch auf einem Flohmarkt mit Teilen stöbern. Für Essen und Trinken wird ebenfalls gesorgt. Auf dem Schützenplatz gibt es zur Kaffeezeit wieder Butterkuchen aus dem Steinbackofen, der Eintritt zum inzwischen 12. Treffen mit Flohmarkt ist übrigens frei.

Olivenölabholtage Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Wilstedt heißt seine Gäste willkommen.

Sonntag, 6. Mai, Treffen der Oldtimerfreunde mit Flohmarkt und Butterkuchen auf dem Schützenplatz von 11 bis 18 Uhr. Verkaufsoffener Sonntag der Werbegemeinschaft unter Beteiligung von Wilstedter Einzelhändlern von 12 bis 17 Uhr.

Aktuell hat die Wilstedter Werbegemeinschaft 61 Mitglieder unterschiedlicher Branchen. In unregelmäßigen Abständen finden Treffen statt, auf denen Veranstaltungen vorbereitet und Allgemeines besprochen werden. Für die Werbegemeinschaft stehen auch verkaufsoffene Sonntage wie der „Frühling in Wilstedt“ oder „Rund um den Herbst.“