Claudia Stöllger (von links), Bettina Voß und Anja Holsten von Pflanzen und Blumen Entelmann mögen es gern farbenfroh. (SKI · Kim Wengoborski, SKI)

Von 12 bis 17 Uhr haben zahlreiche Läden geöffnet und um 9 Uhr beginnt der beliebte Flohmarkt.

Reiner Mahnken-Benstein hat wieder viele leckere Torten und Kuchen für seine Gäste gebacken. (SKI · Kim Wengoborski, SKI)

Besonderen Anlass zur Freude hat in diesem Jahr die Wilstedter Werkzeugkiste: Bereits seit 25 Jahren besteht das Unternehmen, das im Jahr 1993 von Erika Weiler und Stefan Schepelmann gegründet wurde. Seit drei Jahren leitet der 29-jährige Nils Krentzel die Geschicke der Werkzeugkiste. „Ich war damals Kunde und erfuhr davon, dass ein Nachfolger gesucht wird“, erinnert sich der Worpsweder. „Es läuft gut und die Arbeit ist sehr abwechslungsreich“, fügt der gelernte Bürokaufmann hinzu. Seine Eltern unterstützen ihn in der Selbstständigkeit. Sein Vater ist Techniker und übernimmt die Inspektion und Reparatur von Geräten. „Derzeit bekommen wir viele Rasenmäher. Die sollen schließlich für das Frühjahr fit sein“, sagt Nils Krentzel.

Waffeln und Bratwurst



Am verkaufsoffenen Sonntag präsentiert der Inhaber der Wilstedter Werkzeugkiste auch eine Auswahl an neuen Rasenmähern und an Kettensägen von Stihl. Auf Wunsch führt er die verschiedenen Geräte gern vor und beschreibt seinen Gästen, welches Gerät sie für welchen Zweck benötigen. Nils Krentzel hält eine große Auswahl an neuen Geräten aber auch an Mietgeräten vor. „Vertikutierer und Ein-Achs-Fräsen werden in der Regel nicht so häufig genutzt und daher gern gemietet“, sagt er.

Am verkaufsoffenen Sonntag lohnt sich ein Besuch der Wilstedter Werkzeugkiste noch aus einem anderen, guten Grund: Es gibt Waffeln und Wurst.

Drei bis vier Meter hinauf in die Lüfte geht es an diesem Tag für die Gäste von BGS Steffen Baier. Durch einen Klettergurt und erfahrene Kletterer gesichert können sie einen Baum erklimmen. Wer sich hinauf traut, bekommt anschließend als Belohnung ein Foto, auf dem er bei seinem Abenteuer zu sehen ist. „Im letzten Jahr wurde die Aktion sehr gut angenommen“, sagt Steffen Baier, Inhaber von BGS. Er freut sich auf zahlreiche mutige Teilnehmer.

Rettung aus der Höhe

Außerdem soll eine Rettung vom Baum vorgeführt werden. „In der Regel sind bei der Baumpflege immer zwei Kletterer vor Ort, damit einer helfen kann, falls der andere in eine Notlage gerät“, beschreibt Baier.

Sein Unternehmen hat sein Hauptaugenmerk auf die Baumpflege und -fällung gelegt. Gleichzeitig kennt sich das Team aber auch bestens mit der Gartengestaltung und Pflanzung von neuem Grün aus. „Wir entfernen nicht nur, sondern lassen auch neues wachsen“, sagt Steffen Baier. Außerdem führt BGS auch Pflasterarbeiten in jeder Form und Größe aus. Die Kunden erhalten somit auf Wunsch einen neu gestalteten Außenbereich aus einer Hand.

Schon am Morgen ist die Bäckerei Benstein von 8 bis 10.30 Uhr geöffnet, um frische Brötchen an den Mann und die Frau zu bringen. „Von der Backstube zum Tresen sind es nur ein paar Meter. Frischer geht es kaum“, sagt Bäckermeister Reiner Mahnken-Benstein. Ab 12 Uhr ist dann das Café geöffnet und die Gäste können für 5 Euro Kaffee satt und ein Stück Torte genießen. Eierlikörsahne-Torte und Himbeersahne-Torte lassen jetzt schon das Wasser im Munde zusammenlaufen.

Der Frühling ist untrennbar mit dem Erwachen der Natur verbunden. Überall blüht und grünt es, und die ersten Insekten begeben sich auf die Suche nach Nektar und Pollen. Wer dem Frühjahrserwachen noch ein bisschen auf die Sprünge helfen möchte, ist bei Blumen und Pflanzen Entelmann gut aufgehoben. Die Inhaberin Anja Holsten und ihre Mitarbeiterinnen halten wieder viele Frühlingsblüher und zahlreiche weitere farbenfrohe Pflanzen bereit. Sie kreieren schöne Körbe, Kränze und Kübel, die mit Pflanzen und Accessoires bestückt sind. So lassen sich auch die letzten Schatten des Winters vertreiben und der Frühling wird schon an der Haustür willkommen geheißen. Das Geschäft an der Vorwerkerstraße ist von 12 bis 17 Uhr geöffnet und wer schlau ist, schaut schon an den Tagen vorher vorbei: Denn auf den ausliegenden Flyern befindet sich ein 20-Prozent-Gutschein auf ein Artikel nach Wahl, der am verkaufsoffenen Sonntag eingelöst werden kann.

Nicht zu vergessen ist auch, dass wieder viele Konfirmationen vor der Tür stehen. Das Team rund um Anja Holsten kümmert sich gern um die Tischdekorationen und gestaltet ebenso kreativ und mit Einfühlungsvermögen die florale Dekoration für Hochzeiten und Beerdigungen.

Modisch ins Frühjahr

Auch die Wilstedter Apotheke beteiligt sich am verkaufsoffenen Sonntag. Die Mitarbeiter sind vor Ort und beraten die Kunden gern zu etwaigen Fragen der Gesundheit. Gerade jetzt im Frühjahr haben viele Menschen wieder Motivation, sich eingehend mit ihrer körperlichen und seelischen Verfassung zu beschäftigen. Schüssler Salze und homöopathische Mittel können bei vielen Beschwerden eingesetzt werden und sollen das allgemeine Wohlbefinden verbessern.

In der Modeabteilung des Kaufhauses Borgfeldt sorgen frische Farben und maritime Looks für Frühlingsgefühle. Am verkaufsoffenen Sonntag können sich die Kunden über einen Rabatt von 10 Prozent freuen. Die Marken S. Oliver, via appia, Robell und Zac & Zoe bringen Abwechslung in den Kleiderschrank. „Details mit Spitze und Stickerei sind das Highlight des Frühlings“, beschreibt Angela Borgfeldt. Außerdem sorgen Volants-Ärmel und lockere Schnitte für einen feschen Look.

Während des verkaufsoffenen Sonntags stehen Tische mit reduzierter Ware bereit und bei einer Edeka-Tombola gibt es viele tolle Preise zu gewinnen. Die Lose sind zum Preis von 50 Cent pro Stück bereits jetzt erhältlich.

Leckere Kostproben

Ein weiterer Grund, dem Kaufhaus einen Besuch abzustatten, sind die zahlreichen Kostproben: Die Gäste können sich durch verschiedene Produkte von Cordes Hof aus Bülstedt, der Imkerei Nötzel aus Tarmstedt und von Joachim Müller Wurstwaren aus Tarmstedt probieren. Dazu gibt es eigens vom Kaufhaus Borgfeldt gebackene Torten sowie Kaffee.

Den milden Fahrtwind im Haar spüren, die Natur hautnah erleben und dabei auch noch ein paar Gramm von den Hüften purzeln lassen: Womit ginge das besser, als mit dem Rad?

Die passenden Modelle für jeden Bedarf gibt es bei Zweirad Bahrenburg. Inhaber Fridtjof Gerritsma und sein Team beteiligen sich auch in diesem Jahr wieder am verkaufsoffenen Sonntag. Im Vorjahr hatten sie erstmals zu einem Gebrauchtmarkt für Fahrräder auf der Freifläche vor dem Geschäft eingeladen. „Die Resonanz war super. Wir würden uns freuen, wenn wieder viele Wilstedter und Gäste dabei sind“, sagt Fridtjof Gerritsma. Die Räder werden dabei von privat an privat verkauft.