Ob maßgeschneiderte Überdachungen oder schöne Accessoires für den Lieblingsplatz im Garten: Jörg Viohl und sein Team stehen den Kunden kompetent zur Seite. (Klaus Göckeritz)

Aber das ist längst nicht alles. „Wir gehen natürlich immer auf die aktuellen Trends ein“, erläutert der geschäftsführende Gesellschafter Jörg Viohl.

Bestes Beispiel ist die angesagte Verwendung von Euro-­Paletten als Möbelstücke. Was ursprünglich ausschließlich als Transportmittel diente, findet zunehmend Verwendung in deutschen Gärten und Haushalten. Aus Europaletten lassen sich leicht Sitzmöglichkeiten, aber auch Schränke, Tische, Bänke sowie Betten zusammenstellen und gestalten. „Wir sind darauf vorbereitet. Im Übrigen sind auch Biertischgarnituren aus Paletten voll im Trend“, sagt Viohl.

Koll Wir sind Borgfeld (Klaus Göckeritz)

Das beginnende Frühjahr bietet darüber hinaus viele weitere Möglichkeiten der Gestaltung. Der Baumarkt Viohl zeigt zum Beispiel, was in Sachen Wintergarten und Überdachungen für Terrassen möglich ist. Ausgestellt sind unterschiedliche Variationen aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Schiebetüren in diversen Abmessungen, die auf Wunsch auf Maß geliefert werden. Dazu passend gibt es die entsprechenden Sitzgarnituren aus hochwertigem Geflecht einschließlich Polsterauflagen und stimmungsvollem Licht für die Terrasse sowie den Garten. Für die bevorstehende Grillsaison gehört der Baumarkt Viohl ebenfalls zu den anerkannt bestens sortierten Fachhändlern. So führen die Borgfelder Experten die etablierte Marke Broil King aus den USA sowie Artikel von Enders, Landmann, Rösle, Dancook und Cobb. Ganz neu im Programm ist der Grilllieferant Campingaz mit leistungsstarken und formschönen Lösungen. „Wir haben eine Kooperation vereinbart und sind Kompetenzpartner für Bremen und umzu“, sagt Viohl. Zudem hat der Baumarkt entsprechendes Zubehör wie Soßen, Gewürze, Grillzangen, Thermometer, Fisch- und Bratkörbe, Schutzhüllen oder spezielle Gussplatten im Programm.

Hobbygärtner kommen in dem Borg­felder Fachmarkt auf ihre Kosten. (Klaus Göckeritz)

Aber auch Gartengestalter und Hobbygärtner kommen auf ihre Kosten. Zäune und Carports gehören ebenso zum Sortiment wie Sand, Platten, Zäune oder Steine. Der Baumarkt bietet Samen, Dünger sowie Pflanzen an und bevorratet ein großes Sortiment an Werkzeugen und Gerätschaften wie Rasenmäher, Heckenscheren, Sägen, Harken oder Gießkannen. „Wir sind auf das Frühjahr gut vorbereitet, unsere Kunden erwartet das komplette Programm“, erläutert der Geschäftsführer. Der Baumarkt Viohl ist in Borgfeld und in der Region fest etabliert und bietet seinen Kunden auch einen Lieferservice. Das Unternehmen beschäftigt rund 40 Mitarbeiter.

Der Viohl Baumarkt, Borgfelder Heerstraße 25, hat montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0421 / 20 74 20 sowie unter www.viohl.de.