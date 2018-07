„Dazu ist jeder eingeladen“, sagt Vereinsvorsitzender Heino Wiechmann und freut sich auf viele Gäste an allen Festtagen. Auch für Nicht-Schützen biete das Programm Abwechslung. So habe jeder die Chance, Volkskönig zu werden oder mit seinem Verein den Ortsratspokal zu erringen.

Der Startschuss für das Hüttenbuscher Schützenfest fällt am heutigen Freitag, 13. Juli, um 15 Uhr. Dann beginnt im Schützenhaus das Schießen an allen Ständen. Am Sonnabend, 14. Juli, laden Vizekönig Günter Meyer und Vizekönigin Christa Kunde ab 13 Uhr zu einem Umtrunk in die Schützenhalle ein. Die Torfteufel sorgen für musikalische Unterhaltung.

Das Schießen beginnt am zweiten Festtag um 14.30 Uhr. „Gegen

19 Uhr proklamieren wir unsere neuen Majestäten“, sagt der Vorsitzende. Im Anschluss werden die Vizekönige beim Vizekönigsball gefeiert. Los geht dieser um 20 Uhr im Festzelt vor dem Schützenhaus. Für die passende Musik sorgt DJ Uwe vom Ballermann.

Am Sonntag, 15. Juli, kommen die befreundeten Vereine um 12 Uhr in der Schulstraße 74 zusammen. Dort setzt sich der Umzug zum amtierenden Schützenkönig Malte Treptow in Bewegung. Im königlichen Garten lädt er zusammen mit Königin Irmgard Lütjen zu einem Umtrunk ein, bevor alle um 14 Uhr wieder starten. Zu den Klängen des Spielmannszugs Osterholz-Scharmbeck geht es über die Schulstraße, die Hüttenbuscher Straße und den Mühlendamm zurück zum Festplatz, wo um 15 Uhr das Schießen beginnt. Spannend wird es in den Abendstunden, wenn die neuen Majestäten der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Proklamation der Majestäten ist für 19 Uhr vorgesehen. Der Königsball – wieder mit DJ Uwe – beginnt um 20 Uhr.

Bei den Hüttenbuscher Schützen ist es eine Tradition, das Fest am Montag mit einem Fischessen ausklingen zu lassen. Festwirt Jürgen Bohling wird dafür am Montag,

16. Juli, um 12.30 Uhr im Saal des Schützenhofs Fisch auftischen. „Auch hier ist jeder willkommen“, sagt Wiechmann.