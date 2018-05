Schützenfest die neue Schützenfest-Saison in der hiesigen Region. Das Fest wird am Sonnabend fortgesetzt. Nach der Proklamation der neuen Majestäten endet es zu später Stunde mit dem traditionellen Königsball.

Zum Auftakt treten die Mitglieder morgen um 12.45 Uhr auf dem Parkplatz der Ortsfeuerwehr Worphausen an. Der Vorsitzende Jürgen Böschen heißt hier auch größere Abordnungen von den befreundeten Schützenvereinen Heidberg-Falkenberg, Lilienthal, Wörpedorf und Worpswede, vom TSV Worphausen, der auch mit seiner Jugendabteilung dabei ist, sowie die Ortsfeuerwehr Worphausen und den Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg willkommen.

Königsempfang und Umzug

Um 13 Uhr marschieren die Schützen von hier gemeinsam zum Festplatz bei Gerdes Landhaus. Dort gibt Schützenkönig Holger Linke zum Abschluss seines Regierungsjahres für seine Untertanen und Gäste einen fürstlichen Empfang. Freunde und Verwandte des Königs haben hier zahlreiche Sitzgelegenheiten geschaffen und sorgen nun dafür, dass die Gläser der Anwesenden mit Erfrischungs- und weiteren Getränken stets gefüllt sind. Dazu werden die fröhlichen Gäste vom Spielmannszug musikalisch unterhalten, und der Gemischte Chor Moorende lässt es sich nicht nehmen, dem König ein Ständchen zu bringen.

Gegen 14.15 Uhr lässt der Vereinschef Jürgen Böschen die Schützengesellschaft antreten. Nachdem er als Vorsitzender und in seiner Eigenschaft als Adjutant des Königs zusammen mit dem Regenten Holger Linke zu den Klängen des Präsentiermarsches die lange Front abgeschritten hat, marschiert der Umzug von hier über die Worphauser Landstraße, die Querreihe, den Kiefernweg und die Lüninghauser Straße zurück zum Festplatz. Die Ortsfeuerwehr übernimmt die Verkehrssicherung.

Der König sowie seine Ehefrau und Königin Urda brauchen den Umzug nicht auf Schusters Rappen mitzumachen: Sie lassen sich standesgemäß in einem vom Autohaus Brinkmann gestellten Cabrio chauffieren. Für die Senioren steht ein von Pferden gezogener Kremserwagen bereit. Der Verein bittet die Einwohner, wie gewohnt die Straßen mit Fahnen, Girlanden und Blumen festlich zu schmücken. Dafür bedanken sich der Vorstand und die Mitglieder schon im Voraus.

Nach dem Eintreffen auf dem Festplatz – etwa gegen 15 Uhr – werden die Gäste von DJ Klaus unterhalten. Erfahrungsgemäß legen hier auch verschiedene Fahrradgruppen, die sich auf einer „Vatertagstour“ befinden, eine kurze Pause ein, um sich an den Getränkeständen oder an der Wurstbude zu stärken. Ein Stand mit Süßigkeiten fehlt hier ebenfalls nicht, und die Kinder können sich auf der Hüpfburg und bei Spielen, die die Jugendabteilung vorbereitet hat, amüsieren. Auf dem Schießstand beginnt um 15.30 Uhr das Vogelschießen für die Schützendamen und die Jungschützen. Um 20 Uhr heißt es: Partytime in der Schießhalle mit DJ Fabian Grant. Der Eintritt ist frei.

Sonnabend geht es weiter

Am kommenden Sonnabend wird das „Volksfest für Jung und Alt“ um 14 Uhr mit dem Vogelschießen für die Schützen, Schützendamen und Jungschützen fortgesetzt. Spannend – auch für die „Zivilisten“ – wird es etwa ab 18 Uhr auf dem Schießstand zugehen, denn dann werden beim Schießen auf die Rümpfe der Königsadler die neuen Majestäten ermittelt. Die Jugendmajestäten stehen bereits am Nachmittag fest.

Gegen 20 Uhr begibt sich die Schützengesellschaft in den Saal von Gerdes Landhaus. Der Vorsitzende Jürgen Böschen verabschiedet hier nach alter Schützentradition die amtierenden Regenten nach deren einjähriger Regierungszeit und proklamiert das neue Königshaus. Auf dem abschließenden Königsball wird das Partyteam Selsingen wie schon im Vorjahr auch jetzt wieder für eine frohe Stimmung sorgen. Weil das Team vor zwölf Monaten den musikalischen Geschmack der Gäste so ausgezeichnet getroffen hatte, hat der Verein es erneut für den Abschlussball verpflichtet.