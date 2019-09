Die Wümme-Zeitung öffnet am Sonntag ihre Türen. (Klaus Göckeritz)

Der Aktionsnachmittag auf dem Parkplatz, Hauptstraße 87, unserer Zeitung beginnt um 13 Uhr, und in den folgenden fünf Stunden folgen diverse Liveauftritte der Band The Threemotions. Um 14.30 Uhr begrüßen David Koopmann, Vorstand der Bremer Tageszeitungen AG, und Redaktionsleiter André Fesser die Gäste. Einen kurzen Blick in die lange Geschichte der WÜMME-­ZEITUNG bietet zudem Rolf Meyer, Schauspieler der Lilienthaler Freilichtbühne, in seiner Rolle als Zeitungsgründer Johann Christian Meister.

Kinder dürfen sich den ganzen Tag auf den Besuch von Robby, dem Maskottchen der Kinderzeitung des ­WESER-KURIER, freuen. Spaß für alle Besucher bietet die Fotobox, in der sich herrliche Erinnerungsbilder schießen lassen. Bereits um 15.15 Uhr beginnt eine Talkrunde zum Thema ­„Attraktivität des Standorts Lilienthal“. Fesser lädt zudem für 13.30, 16.30 und 17.30 Uhr nach Anmeldung zu einem Redaktionsbesuch ein.