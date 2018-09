Auf dem Gelände der Museumsanlage wird vom morgigen Freitag bis Montag gefeiert. Der Festausschuss des Heimatvereins um Karsten Pfeiffer hält jede Menge Kurzweil bereit. Das Fest beginnt morgen mit einem Laternenumzug. Dazu sammeln sich die Kinder bei der Museumsanlage oder in Mevenstedt auf der Wiese Neuer Weg 29. Start ist um 19 Uhr. Bei der Kreuzung Rabienstraße / Am Kniependamm treffen sich die Züge und marschieren gemeinsam zum Festplatz. Begleitet werden sie in musikalischer Sicht vom Spielmannszug des TSV Osterholz- Scharmbeck sowie mit Blick auf die Sicherheit von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und der Ortsfeuerwehren. Um 20.15 Uhr gibt Pfeiffer den Startschuss für eine Kinderdisco. Im Anschluss tragen Jugendliche in Sechserteams ein Autoscooter-Handballturnier aus.

Für Sonnabend hat der Festausschuss ab 14.30 Uhr einen bunten Nachmittag arrangiert. Zu den Liedern des Chors des Heimatvereins wird die Erntekrone eingebracht. Die Festrede hält Jörg van den Berg. Des Weiteren wirken die Theatergruppe des Heimatvereins, die Torfschiffmusikanten und der DRK-Kindergarten mit. Indes messen sich Kinder zwischen acht und 16 Jahre sowie Erwachsene ab 15 Uhr im Lebend-Kicker-Turnier. Die Siegerehrung ist für 18 Uhr vorgesehen. Ruhiger geht es bei einem Diavortrag von Heiko Pankoke und Heiner Kück zum Thema „Aus dem Landleben einer hiesigen Landwirtsfamilie“ zu. Um 16.15 Uhr verspricht das Figurentheater mit Nils Holgersson Unterhaltung.

Gruppen ab einer Größe von zehn Personen kämpfen am Abend ab 20.15 Uhr bei den Highland-

Games um ein 30-Liter-Bierfass. Um 20.30 Uhr steigt bei freiem Eintritt eine Party mit DJ Schabba Heinz.

Am Sonntag geht es besinnlich los. Pastor Walter Scheller lädt um 10.30 Uhr zu einem plattdeutschen Gottesdienst ein, der vom Posaunenchor Worpswede bereichert wird. Anschließend wird eine Hochzeitssuppe serviert. Schließlich nähert sich das Fest seinem Höhepunkt: Um 13 Uhr setzt sich in der Dorfstraße der Ernteumzug in Bewegung. Für die Teilnehmer des Festumzugs gibt es in einem extra Zelt nach der Ankunft eine Ernteparty mit DJ Your Music. Dort werden die schönsten Wagen prämiert und gegen 17.30 Uhr die neuen Erntemajestäten gekrönt.