„Gestaltung ist das A und O“, sagt Anja Behrens, Inhaberin von Moor Flowers, ehemals Blumen Elsner, in der Falkenberger Landstraße 72. (Klaus Göckeritz)

Wie Anja Behrens, Inhaberin von Moor Flowers in der Falkenberger Landstraße 72. Beim Namen müssen sich die Kunden kurz umgewöhnen. Aus Blumen Elsner wurde Moor Flowers, ansonsten bieten Behrens und ihr Team, zu dem

Brigitte Lohmann und Melanie Gerken gehören, das bewährte und geschätzte Sortiment an. Von frischen Schnittblumen in allen Farben, über fantasievolle Gestecke mit Naturmaterialien für drinnen und draußen, sehenswerten Hinguckern für das heimische Wohnzimmer bis zu Hochzeits- und Trauerfloristik. Daneben hält das Fachgeschäft ausgewählte Besonderheiten und hochwertige Produkte der Firma DutZ in Form von Glaskunst aus europäischen Werkstätten bereit. Abgerundet wird das Angebot von Moor Flowers von Auftragsarbeiten in der eigenen Werkstatt und floralen Workshops zu verschiedenen Themen. „Gestaltung ist das A und O“, sagt Behrens.

Die Blumenhäuser in der Falkenberger Landstraße halten jede Menge Schönes und Dekoratives für das vorweihnachtliche Zuhause bereit. (Klaus Göckeritz)

Das Team vom Blumenhaus Meyer, Falkenberger Landstraße 22, ist ebenfalls gut eingestimmt. „Wir freuen uns auf unsere Adventsausstellung am Sonnabend und Sonntag, 23. und 24. November“, sagt Inhaber Dirk Stelljes. Neben einer großen Zahl an adventlichen und weihnachtlichen Dingen gibt es selbst gebackene Waffeln. Der Erlös geht an das Kinderhospiz Löwenherz. Dazu können sich die Besucher einen umfassenden Überblick über das Sortiment verschaffen. Gestecke und Kränze führt das Geschäft in den klassischen Farben Rot und Creme, aber auch in den Trendfarben Beere, Petrol, Rosa, Schwarz und Gold. Kleinere Tannensträuße oder großer Raumschmuck sind laut Stelljes bei der Kundschaft ebenfalls gefragt. Darüber hinaus weist er auf handgebundene Seiden­kiefer-Hänge­kränze, Nobilis-­Kränze in zwei Sorten sowie dänische, durchgefärbte Kerzen hin. Für die Terrasse oder den Garten eignen sich geschmückte Zuckerhutfichten und Christrosentöpfe. „Wir bieten individuelle Vielfalt, bei uns gibt es keine Massenware“, sagt der Inhaber. Auch auf den Friedhöfen ist sein Betrieb unterwegs und pflegt die Gräber in vertrauensvoller Weise. Als Schmuck eignen sich neben bewährten Grabgestecken in allen Größen auch Moosgestecke. Das sechs Mitarbeiter starke Team und der Chef haben alles für eine stimmungsvolle Adventszeit vorbereitet. „Wir erfüllen alle Adventswünsche“, sagt Blumen- und Pflanzenexperte Stelljes.

Von links: Dirk Stelljes, Nicole Stelljes und Annette Detert weisen auf die große Adventsausstellung im Blumenhaus Meyer hin. (Klaus Göckeritz)

Moor Flowers, Falkenberger Landstraße 72 hat montags, donnerstags und freitags von 9 bis 13 und 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Dienstags und mittwochs ist das Geschäft geschlossen. Bestellungen und Lieferservice auch außerhalb der Öffnungszeiten. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 04298 / 47 07 sowie im Internet unter www.moorflowers.de.

Das Blumenhaus Meyer, Falkenberger Landstraße 22, hat montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und sonnabends von

8 bis 13 Uhr geöffnet. Am Sonnabend und Sonntag, 23. und 24. November, findet von 14 bis 17 Uhr eine Adventsausstellung in dem Geschäft statt. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 04298 / 43 60 sowie im Internet unter www.blumenhaus-meyer.de.