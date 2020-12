Nu kommt de schöne Wiehnachtstid,

Bloß noch ’n paar Dag, dann is’t sowiet.

St. Niclas kommt mit grodem Schritt,

bringt Mandelstollen und Klaben mit.

De Koffee heet, duft ut de Kann’,

nu zünd di noch ein Lichten an.

Set di dann henn, so recht in’t Benehmen,

und denk an mi, ik sit in Bremen.



Sigrid Hilken