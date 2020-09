Es lohnt sich, die Einkaufstaschen von Exklusiv Mobil aufzubewahren: Sie sind Teil eines Gewinnspiels. (Andreas Schack)

Für die beiden Heimat-shoppen-

Tage in Lilienthal haben sich zahlreiche Händler besondere Aktionen einfallen lassen, die den Spaß beim Einkauf vor Ort noch erhöhen sollen. Heike Wilhelm etwa hat für ihr Geschäft Exklusiv Mobil, inklusive der Postfiliale, ein Gewinnspiel vorbereitet. „Beim Einkauf bei Exklusiv Mobil erhält jeder Kunde eine Heimat-shoppen-Tasche mit einer Gewinnnummer“, erläutert sie. Die Tasche mit der Zahl sollten die Kunden unbedingt aufbewahren. Denn mit der richtigen Nummer können sie wertvolle Gutscheine gewinnen. „Wir ziehen drei Gewinner. Diese erhalten jeweils einen Gutschein über 30 Euro sowie zwei Gutscheine über je zehn Euro“, kündigt die Geschäftsfrau an. Die Gewinnnummern werden im Internet und über Anzeigen

der Initiative Wir an der 4 in der

WÜMME-ZEITUNG veröffentlicht. „Die Preise können dann bei mir im Geschäft abgeholt werden“, sagt Wilhelm.

Weitere Aktionen und Angebote laden dazu ein, die Lilienthaler Geschäftswelt zu entdecken. Ganz neu eröffnet hat Ende August das Orien-Thal: Das Feinkostgeschäft in der Hauptstraße bietet beim

Heimat shoppen Antipasti zum Probieren an. Beim Fruchtlädchen Pein gibt es Äpfel für zwei Euro

pro Kilo. Sporthausinhaber Peter

Ehlers präsentiert erste Teile der neuen Kollektion von Timberland: „Jacken, Polos, Hosen und Schuhe nur für den Mann“, kündigt er an.

Neue Ware eingetroffen

Im Schuhgeschäft von Susanne

Lameter finden Frauen und Männer neben reduzierter Ware nun auch warme Schuhe für Herbst und Winter. Auch im Jeans Laden von Brigitte und Hinrich Stelljes ist die Herbstmode eingetroffen: „Die Farben Grau-Rosa und Curry sind in dieser Saison sehr beliebt“,

erläutert die Verkäuferin Marlies Krause. Die Boutique Jacqueline gewährt bis zu 30 Prozent Nachlass auf bereits reduzierte Ware. Bei Moor Flowers dürfen sich die Kunden über eine schöne Rose zu jedem kreativen Strauß freuen, und bei vielen weiteren Händlern winken besondere Rabatte, gute Gespräche oder auch einfach einmal ein Glas Prosecco.