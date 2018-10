Dies kritisierte die zuständige Kommissarin Neelie Kroes am Donnerstag. Es gehe dabei beispielsweise um nationale Vorschriften für den Betrieb von Relaisstationen am Boden, erklärte Kroes' Sprecher in Brüssel. In einem Brief habe die Kommissarin die Länder aufgefordert, das nun rasch zu ändern.

Nach Vorstellung der EU soll der europaweit einheitliche Satellitenmobilfunk für den schnellen Zugang zum Internet und für den mobilen Fernseh- und Radioempfang genutzt werden können. Die EU-Kommission hatte 2009 zwei Anbieter damit beauftragt, den Dienst aufzubauen. Auch diese Unternehmen müssten noch mehr tun, um den Zeitplan einzuhalten, hieß es. (dpa)