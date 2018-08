Messen

Cebit setzt auf Handy-Tickets

Berlin (dpa) - Die Computermesse Cebit in Hannover führt in diesem Jahr erstmals auch ein Smarpthone-Ticket für Besucher ein. Eintrittskarten, der Geländeplan und das Programm der Messe sollen in einer App gespeichert werden.