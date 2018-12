Deutschland

Fairphone startet Vermarktung über Mobilfunk-Provider

Das niederländische Start-up Fairphone will in Zukunft seine Smartphones verstärkt auch über Mobilfunk-Provider vermarkten. Das kündigte der Mitbegründer des Unternehmens, Miquel Ballester, am Rande der Elektronikmesse IFA an.