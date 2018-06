Dies sagte Google-Manager Alexander Goethel am Donnerstag in London. Google hat unter anderem Verträge mit den großen US-Studios Paramount, NBC-Universal Disney und Sony und deutschen Studios wie Prokino, Senator Film, Tiberius Film und Universum Film. Es fehlen aber wichtige Anbieter wie Warner, Fox oder MGM, die beispielsweise von Apple über iTunes angeboten werden. Allerdings hatte das Apple-Portal zum Start im April 2009 auch nur einige hundert Filme im Angebot.

Der Google-Dienst in Deutschland richtet sich vor allem an Besitzer von Smartphones und Tablet-Computer mit dem Betriebssystem Android. Hier können wie Filme über die Play-App von Google ausgeliehen werden. Auf einem Computer läuft der Verleih über einen herkömmlichen Web-Browser. Komplizierter wird eine Übertragung der Inhalte auf den Fernseher, da in Deutschland die Settopbox Google TV noch nicht verfügbar ist. Auch der Wohnzimmercomputer Nexus Q, der auf der Entwicklerkonferenz Google I/O vorgestellt wurde, kann diese Brückenfunktion nicht erfüllen, weil Google das Konzept noch einmal überarbeiten möchte.

Ähnlich wie bei anderen Online-Filmverleihern verlangt Google für die hochaufgelösten Versionen von aktuellen Kino-Filmen 4,99 Euro sowie 3,99 für Filme in Standard-Auflösung. Ältere Katalog-Titel können für 2,99 (SD) bzw. 3,99 (HD) ausgeliehen werden. Um die Filme auch ohne eine Internet-Verbindung anzuschauen, können Play-Kunden die Inhalte auf das Mobilgerät übertragen. Nach Ablauf der Leihfrist werden die Dateien dann wieder gelöscht.

Google bietet über Play in Deutschland bislang Apps, Bücher und nun auch Filme an. Im Vergleich zum Play-Store in den USA fehlen noch Musik und Zeitschriften. Play-Kunden in den USA können Filme auch kaufen, während Google in Deutschland bislang nur als Filmverleiher auftritt. Parallel kann man sich hierzulande ausgewählte Filme über Googles Videoplattform YouTube ansehen.