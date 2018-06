Computer

HTC setzt auf neues Flaggschiff-Modell für Weg aus der Krise

New York (dpa) - Der Smartphone-Hersteller HTC will sich mit einem neuen Spitzenmodell aus der Krise kämpfen. Das Unternehmen aus Taiwan stellte am Dienstag in New York eine neue Version seines Flaggschiff-Smartphones HTC One mit dem Beinamen M8 vor.