Nach Ansicht der EU-Kommission hat Intel Computerherstellern Rabatte gewährt, wenn sie die Prozessoren ihrer Geräte mit Intel-Chips mit so genannter x86-Architektur ausstatteten. Außerdem habe die Firma einen wichtigen Einzelhändler sowie Hersteller dafür bezahlt, dass sie Chips des Unternehmens bevorzugten. Intel will vor Gericht eine Aufhebung oder erhebliche Herabsetzung der Strafzahlung erreichen. Ein Urteil fällt in einigen Monaten. (dpa)