Gesellschaft

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

New York: Freier Webzugang für Taxi-Limousinen geplant

New York. Rund 1000 New Yorker Taxi-Limousinen sollen von diesem Herbst an mit freiem Internet-Zugang ausgestattet werden. Nicht nur die Fahrgäste können auf dem Rücksitz bequem ihre E-mails und die Wettervorhersage checken, sondern auch Fußgänger am Straßenrand.