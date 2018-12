Das ZTE Open wird von Dienstag an für 69 Euro in Spanien zu haben sein, wie Telefónica am Montag mitteilte. Das Firefox-Betriebssystem stammt ebenso wie der gleichnamige Internetbrowser von der Mozilla-Stiftung.

Mit dem Firefox OS will Mozilla den dominanten Handy-Betriebssystemen iOS (Apple) und Android (Google) die Stirn bieten.

Im Gegensatz zu den Betriebssystemen der Konkurrenz nutzt Firefox OS dieselbe technische Grundlage wie das Web. Das soll es einfacher machen, Apps für Firefox-Handys zu erstellen.

Außerdem dind die Hardware-Anforderungen für Firefox OS nicht sehr hoch, so dass Smartphones mit diesem System vergleichsweise preiswert angeboten werden können.

Telefónica wolle in den kommenden Wochen weitere Firefox-Handys in anderen Ländern wie Kolumbien und Venezuela auf den Markt bringen, erklärte die Firma.